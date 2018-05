Bayer-Aktie: Q1 durch Währung belastet - Fortschritte bei Monsanto-Übernahme - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:

Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).

In Folge starker Währungsbelastungen (-8%) und leicht geringerer Preise (-1%) sei der Q1-Umsatz trotz gesteigerter Absatzmengen (+3%) um rund 6% auf 9,1 Mrd. EUR gesunken. Das adj. EBITDA habe mit 2,9 Mrd. EUR um 5% unter dem Vorjahresniveau gelegen, wobei sich Währungseffekte von 160 Mio. EUR negativ ausgewirkt hätten.

Trotz einer positiven Entwicklung der Absatzmengen (insbesondere bei den Wachstumstreibern wie Xarelto oder Eylea) sei das adj. EBITDA im Pharmageschäft vor allem durch Währungseffekte um 6% auf 1,4 Mrd. EUR zurückgegangen. Im Crop Science-Geschäft habe sich das Ergebnis ebenfalls währungsbedingt um 7% auf 1,0 Mrd. EUR verringert. Das Consumer Health-Ergebnis habe sich um 20% auf 313 Mio. EUR reduziert. Neben Währungseinflüssen sei das Segment weiterhin durch die Umklassifizierung zweier Marken in China belastet worden. Das Animal Health-Geschäft habe u.a. von geringeren Marketing- und Vertriebskosten profitiert (adj. EBITDA +3% auf 139 Mio. EUR).

Ende März sei die geplante Monsanto-Übernahme von der EU-Kommission unter Auflagen genehmigt worden, womit Bayer jetzt rund zwei Drittel der notwendigen Freigaben erhalten habe. Ziel sei weiterhin, die Transaktion in Q2/2018 abzuschließen. Zur Erfüllung der Auflagen der Wettbewerbsbehörden habe Bayer Ende April den geplanten Verkauf weiterer Crop Science-Geschäfte an die BASF für 1,7 Mrd. EUR bekannt gegeben. Die Aktivitäten (Umsatz 2017: 745 Mio. EUR) würden u.a. das Gemüsesaat und Produkte zur Saatgutbehandlung sowie eine Digital Farming-Plattform umfassen.

Anfang Mai habe Bayer durch den Verkauf von weiteren 14% an Covestro Mittelzuflüsse von 2,2 Mrd. EUR erzielt. Nach dieser Transaktion halte Bayer nur noch knapp 7% an Covestro, die zur Bedienung einer 2020 fälligen Wandelanleihe benötigt würden. Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte habe die Investmentgesellschaft Temasek aus Singapur Mitte April einen Anteil von 3,6% an Bayer für einen Bruttoemissionserlös von rund 3 Mrd. EUR erworben.

Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Bayer-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde bei 107 EUR belassen. (Analyse vom 22.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze Bayer-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

105,02 EUR +0,63% (22.05.2018, 16:35)

Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

105,06 EUR +0,32% (22.05.2018, 16:48)

ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017

WKN Bayer-Aktie:

BAY001

Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF

Kurzprofil Bayer AG:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (22.05.2018/ac/a/d)