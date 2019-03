Bayer-Aktie: Neuer 30% Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

die Meldung vom Mittwoch muss für Bayer ein Schock gewesen sein. Das neue Gerichtsurteil zum Glyphosat-Prozess ist niederschmetternd. Die Geschworenen haben einstimmig Glyphosat als krebserregend eingestuft. Nun wird in einer zweiten Phase des Prozesses der Kläger entsprechende Schadensersatzansprüche stellen. Auch wenn Bayer das verneint, so wird das aktuelle Urteil als Muster für die nächsten Prozesse angesetzt werden. Die Kläger stehen zu Tausenden in den Startlöchern, um Geld von Bayer zu fordern.

Man muss kein Prophet sein, um die Wirkung auf den Aktienkurs abzuschätzen. Mit einem gewaltigen Kursabschlag ging die Aktie schon am Mittwoch aus dem Börsenhandel. Das nachfolgende Video zeigt welche Konsequenzen kurstechnisch noch zu erwarten sind.

https://www.youtube.com/watch?v=-HeX84fKVuw&t=1s





