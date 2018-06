Bayer-Aktie: Kapitalerhöhung - Monsanto-Übernahme vor Abschluss - Kursziel auf 105 Euro erhöht! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der DAX-Konzern habe - nach dem Erhalt aller Freigaben für die Monsanto-Übernahme - die angekündigte Kapitalerhöhung (Bezugsverhältnis 23:2) beschlossen. Der formale Abschluss der Übernahme sei für den 07.06.2018 vorgesehen. Die Veräußerung der Geschäfte an BASF (Umsatz 2017: 2,2 Mrd. Euro) für 7,6 Mrd. Euro solle in etwa zwei Monaten abgeschlossen sein, wonach dann mit der Integration von Monsanto in den Bayer-Konzern begonnen werden könne.



Aus strategischer Sicht erachte Weininger die Schaffung einer führenden Marktposition in der Agrarwirtschaft unverändert als überzeugend. In der (finalen) Erfolgsbewertung seien dem jedoch der höhere Umfang abzugebender Assets, die geringeren Synergien (u.a. 1,2 (ursprünglich: 1,5) Mrd. USD p.a. auf das bereinigte EBITDA ab 2022) sowie die Reputationsrisiken (auch wenn die Firmierung Monsanto nicht fortgeführt werde) kritisch gegenüberzustellen.









Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Bayer-Aktie. Das Kursziel werde von 102 Euro auf 105 Euro erhöht. (Analyse vom 04.06.2018)