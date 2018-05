Bayer-Aktie: Jede Menge News! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":



Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.



Am heutigen Dienstag gehe es newstechnisch ordentlich rund bei der Bayer-Aktie. Zunächst habe KWS SAAT anlässlich der Veröffentlichung der finalen Auflagen an Bayer durch die Europäische Kommission vom 25. Mai Baywe ein unverbindliches Angebot für das maßgeblich unter Nunhems firmierende weltweite Gemüsesaatgutgeschäft übermittelt. Der Konzern habe damit sein ebenfalls unverbindliches Angebot aus dem Januar erneuert.



Ohnehin könnte es im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme heute spannend werden. Insidern zufolge könnte das US-Justizministerium noch heute grünes Licht für die Übernahme von Monsanto geben. Von zahlreichen anderen Kartellbehörden habe die Bayer AG bereits das Okay erhalten. Neben den USA würden noch Mexiko und Kanada fehlen.



Und auch die Pharmasparte von Bayer mache am heutigen Tag auf sich aufmerksam. Bayer bekomme in den USA ein um vier Monate verkürztes Zulassungsverfahren für Larotrectinib, den Hoffnungsträger unter den neuartigen Krebsmedikamenten. Die FDA habe dem Mittel den Status der vorrangigen Prüfung ("Priority Review") gewährt.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Der DAX-Titel sei charttechnisch allerdings weiter angeschlagen. Zuletzt sei die Bayer-Aktie an der 200-Tage-Linie abgeprallt und sogar wieder unter die 100-Euro-Marke zurückgefallen.DER AKTIONÄR favorisiere im DAX weiter andere Titel. (Analyse vom 29.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:100,04 EUR +0,23% (29.05.2018, 15:58)Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:100,00 EUR -0,22% (29.05.2018, 16:13)ISIN Bayer-Aktie:DE000BAY0017WKN Bayer-Aktie:BAY001Ticker-Symbol Bayer-Aktie:BAYNNasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:BAYZFBayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de . (29.05.2018/ac/a/d)