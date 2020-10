Bayer Aktie: Hammer – trotz neuer Kursziele!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Analysteneinschätzungen: ‘BULLISH’ trotz gesenktem Kursziel!

In den vergangenen Tagen gab es bedeutende Anpassungen bei den Analystenbewertungen hinsichtlich der Bayer Aktie. Trotz dessen, dass einige Kursziele gesenkt wurden, sieht weiterhin ein Großteil der Analysten mit ihren Buy-Ratings bei der Bayer Aktie ein Riesen-Aufwärtspotenzial. Erst kürzlich senkte Bernstein Research sein Kursziel um knapp 10 EUR auf 73,00 EUR, beließ aber seine Einstufung auf ‘Outperform’. Der aktuelle Monat kann bislang 8 Analysteneinschätzungen vorweisen. Das niedrigste Kursziel (48,00 EUR) bekam die Aktie dabei von ‘Independent Research’. Parallel dazu stammt das höchste Kursziel (85,00 EUR) von ‘UBS’.

Insgesamt kann die Bayer Aktie 16 Analystenbewertungen vorweisen. So erhält die Aktie 5-mal ein ‘Hold-Rating’. Doch den Großteil bilden erfreulicherweise die 11 ‘Buy’-Ratings. Aus dem Analystenkonsens resultiert ein Kursziel von 76,40 EUR. Bezogen auf den derzeitigen Kurs besteht für die Bayer Aktie weiterhin ein Riesen-Aufwärtspotenzial von fast 64 Prozent! Das überwiegende Votum der Analysten bleibt also ‘bullish’.

In den nächsten Tagen wird es spannend zu beobachten sein, ob die Bayer Aktie bei der Zone um ~46 EUR einen charttechnischen Unterstützungsbereich gefunden hat. In diesem Bereich hatte sich die Aktie bereits im Frühjahr beim Corona-Crash befunden. Die Aktie befindet sich aktuell in einem seit Ende Juni gestarteten Abwärtstrend. Seitdem verlor die Aktie schon rund 37 Prozent.

Derzeit scheint es an Impulsen für eine Aufwärtsbewegung zu fehlen. Abhilfe könnte hier spätestens der 03.11. leisten. Denn am besagten Tag präsentiert das Unternehmen seine Q3-Ergebnisse. Sollten die Zahlen besser ausfallen als erwartet, könnte die Aktie eine Jahresendrally starten. Als nächstes Etappenziel gilt dabei der Widerstandsbereich bei rund 58 EUR.





