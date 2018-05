Bayer-Aktie: Grünes Licht aus den USA - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:



Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).



Bayer habe gestern aus den USA die Genehmigung der geplanten Monsanto-Übernahme unter Auflagen erhalten. Die Freigabe der US-Behörden sei als letzte kritische Hürde angesehen worden, sodass ein erfolgreicher Abschluss jetzt quasi sichergestellt sei. Die Auflagen würden die schon vereinbarte Veräußerung der abzugebenden Geschäfte an BASF vorsehen. Hiermit rechne Bayer in etwa zwei Monaten. Die EU-Kommission müsse BASF aber noch als geeigneten Kandidaten bestätigen, wovon der Analyst ausgehe. Die Entscheidung decke sich mit seinem Hauptszenario, dass eine Freigabe nach den erfolgten Zugeständnissen sehr wahrscheinlich geworden sei. Bayer habe aber die Synergieziele vor dem Hintergrund der größer als bisher anvisierten Assetverkäufe reduziert (1,2 (ursprünglich: 1,5) Mrd. USD auf das bereinigte EBITDA ab 2020). Ab 2019 werde ein positiver Beitrag zum bereinigten EPS erwartet. Ab 2021 solle dieser im zweistelligen Prozentbereich liegen.



In Kürze sei jetzt der Start der zur Finanzierung notwendigen Kapitalerhöhung zu erwarten. Zum Umfang habe sich das Unternehmen noch nicht geäußert, jedoch sollte er geringer als ursprünglich geplant ausfallen. Das strategische Rational der Schaffung einer führenden Marktposition in der Agrarwirtschaft werte der Analyst nach wie vor als überzeugend. In der (finalen) Erfolgsbewertung seien dem aber der höhere Umfang abzugebender Assets, die geringeren Synergien und die Reputationsrisiken kritisch gegenüberzustellen.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Bayer-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 102,00 Euro bekräftigt. (Analyse vom 30.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:101,38 EUR +2,57% (30.05.2018, 09:42)Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:101,06 EUR +0,86% (30.05.2018, 09:57)ISIN Bayer-Aktie:DE000BAY0017WKN Bayer-Aktie:BAY001Ticker-Symbol Bayer-Aktie:BAYNNasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:BAYZFBayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de . (30.05.2018/ac/a/d)