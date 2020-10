Bayer Aktie: Aufgepasst! Darum bietet der Rücksetzer auch Chancen [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

In den letzten Tagen ist die ohnehin angeschlagene Bayer-Aktie noch einmal massiv unter Druck geraten. Nachdem es bereits am Donnerstag um rund 13 Prozent abwärts gegangen war, bestimmen auch zum Wochenausklang die Bären das Geschehen. Die Aktie verliert weitere knapp 4 Prozent und sackt auf ein neues 8-Jahres-Tief bei 43,87 Euro ab. Damit wurde auch das am 16. März markierte Corona-Tief unterschritten.

Unter der Woche hatte der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern weitere Stellenstreichungen nicht ausgeschlossen und einen schwachen Ausblick für 2021 gegeben. Dies hat die Anleger in Scharen aus der Aktie getrieben. Auf das Jahr gesehen notiert der Wert nun mit über 38 Prozent im Minus. Das Chartbild präsentiert sich extrem angeschlagen, da sämtliche Trendpfeile einen Abwärtstrend signalisieren.

Geht es nach den fundamental orientierten Analysten, ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau günstig bewertet. Sie sehen in dem Rücksetzer demnach eine gute Einstiegsgelegenheit. In den vergangenen Tagen haben zahlreiche Analysten ihre Einschätzungen der Aktie bekräftigt. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 79,09 Euro über 77 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Mit 11 Buy- und 5 Hold-Einstufungen fällt das Anlagevotum stark bullisch aus. Verkaufsempfehlungen liegen keine vor.





