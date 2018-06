Bayer-Aktie: Abschluss der Monsanto-Übernahme für 7. Juni geplant - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:



Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 94 auf 98 Euro.



Der Leverkusener Konzern stehe kurz vor dem Ziel, die vor zwei Jahren angekündigte größte Akquisition der Unternehmensgeschichte abzuschließen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung stelle den letzten Schritt der Eigenkapitalbeschaffung zur Finanzierung des Erwerbs des US-Saatgutherstellers Monsanto dar. Da beim Ausstieg aus dem Kunststoffhersteller Covestro mit über 15 Mrd. Euro mehr als gedacht erlöst worden sei und sich der Staatsfonds Temasek aus Singapur für 3 Mrd. Euro am Aktienkapital von Bayer beteiligt habe, könne der Umfang der Kapitalerhöhung deutlich geringer ausfallen als ursprünglich geplant. Allerdings dürften auch die Synergien aus der Monsanto-Integration als Folge des Verkaufs von Geschäften zur Erfüllung behördlicher Auflagen um rd. 300 Mio. USD hinter den ursprünglichen Berechnungen zurückbleiben.



Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt zunächst in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Bayer-Aktie bei einem von 94 auf 98 Euro angehobenen Kursziel. (Analyse vom 04.06.2018)









Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Bayer AG": Keine vorhanden.

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de .