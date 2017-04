Bayer – Ärger um Monsanto

Bayer arbeitet weiter an der Mega-Übernahme. Der Monsanto-Deal stößt bekanntlich nicht nur auf Gegenliebe, weshalb man im Vorfeld der Jahreshauptversammlung mit Protesten gerechnet hatte. Vor und in der Halle fahren Bauern, Aktivisten und Aktionäre zum Protest auf. Bayer-Chef Werner Baumann wirbt weiter für die Übernahme. Bayer-Aktionäre konnten sich seit Herbst 2016 über einen kräftigen Kurszuwachs freuen. Die Geschäfte laufen gut, man erhöhte jüngst die Gewinnprognose für das Jahr 2017. Anleger greifen zur Aktienanleihe mit der WKNoder dem Discount-Call PB54QP

Der DAX hält sich am Freitag stabil auf dem Nach-Macron-Niveau. Daran konnte auch Donald Trump oder Mario Draghi nicht rütteln. Zur EZB-Sitzung stellen wir den Kommentar der VP-Bank vor:

“Mario Draghi bleibt auf der Hut. Mit einer raschen Kursänderung der Frankfurter Währungshüter ist nicht zu rechnen. Mario Draghi schlug zwar einen leicht optimistischeren Ton hinsichtlich des Wirtschaftsausblickes an, doch dies sollte nicht gleichgesetzt werden mit einer baldigen Normalisierung der Geldpolitik. Die Inflationsrate wird in den kommenden Monaten fallen. Die Kerninflationsrate wird noch lange Zeit hinter den EZB-Zielen zurückbleiben.

Mario Draghi machte deshalb korrekterweise deutlich, dass zwischen dem Wirtschafts- und Inflationsausblick unterschieden werden müsse. Die EZB sei der Preisstabilität verpflichtet und nicht einem Wachstumsziel. Gemessen an verschiedenen Finanzmarktpreisen scheint diese Trennung nicht immer klar zu sein. So preisen etwa die Geldmärkte mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent eine Erhöhung des Einlagesatzes im April ein. Diese Erwartung könnte sich als zu ambitioniert erweisen. Die EZB dürfte in einem ersten Schritt ihre Anleihekäufe einstellen und sich erst dann den Zinsen widmen. Der Weg zu einer ersten Zinserhöhung ist deshalb noch ein langer. Auch der Blick in die USA zeigt, dass zwischen der Einstellung von Anleihekäufen und der ersten Zinserhöhung Jahre liegen können. An den Finanzmärkten gehen die Erwartungen an die EZB deshalb stellenweise zu weit.”

Unsere DAX-Chartanalyse:

Der Deutsche Aktienindex verläuft aktuell eher am oberen Rand seines Aufwärtstrends, und zeigt erste schwache Anzeichen einer Überhitzung. Dazu kommt das unmittelbar bevor stehende verlängerte Wochenende, was mit einer hohen Trefferquote zu fallenden Kursen führt, da es zu Gewinnmitnahmen motiviert.

Legt der Markt von Montag bis Donnerstag zu, so verläuft er rund vier von fünf Freitagen im Minus. Kommt dazu noch, dass der Index an der Nordgrenze eines Aufwärtstrendkanals notiert – wie im kurzfristigen 1-Stunden-Chart aktuell zu sehen – scheint die Wahrscheinlichkeit weiterer Gewinne statistisch heute sehr überschaubar zu sein. Ob es deswegen gleich zu stärkeren Verlusten kommen muss, ist jedoch ebenfalls nicht sicher. Schon ein kleiner Rücksetzer an das frisch nach oben durchbrochene, ehemalige 2015er-Allzeithoch bei 12.390 könnte für eine Atempause reichen. Die Gefahr, dass Profite aber auch in einem größeren Ausmaß in Richtung der 12.250er-Marke realisiert werden, ist jedoch gegeben.

Im Wochenchart ist zu sehen, dass der DAX bereits etwas heiß gelaufen ist: Der Index kletterte zuletzt wieder um elf Prozent über seinen 200-Tage-Durchschnittswert (violett). Übertreibungsphasen, auf die eine Korrektur folgt, begannen in der Vergangenheit ab etwa 12 Prozent.

In der Summe ergibt sich dadurch heute eine Ausgangssituation, die nicht unbedingt zu frischen Käufen einlädt. Besonders risikofreudige Trader können sogar auf einen kurzzeitigen Rückschlag spekulieren.