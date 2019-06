Bayer – 70 Euro bestätigt

Monsanto, Gerichtsprozesse und Rechtsrisiken belasten die Aussichten bei Bayer. Dabei laufen die Geschäfte weiterhin prächtig. J.P Morgan hat daher das Ziel 70 Euro bestätigt. Wir empfehlen den offensiven Discount-Call HX6G9C mit Cap bei 55 Euro für mutige Anleger. Wer Hebelprodukte bevorzugt, greift zum Turbo MF941F mit Hebel 3.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer anlässlich der Onkologie-Konferenz in Chicago mit neuen Studiendaten zum Mittel Vitrakvi auf “Neutral” mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Sie seien nach wie vor stärker als jene für das Konkurrenzmittel Entrectinib von Roche, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie.