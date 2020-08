BayWa AG - Der Konzern verzeichnet in allen drei operativen Segmenten ein Gewinnwachstum

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

∎ Der Konzernumsatz ging im zweiten Quartal 2020 leicht um 0,2% auf 4.323,6 Mio. EUR zurück (Vorjahr: 4.331,0 Mio. EUR), während das EBIT um 23,6% auf 81,6 Mio. EUR gegenüber 66,0 Mio. EUR im zweiten Quartal 2019 stieg. Der Jahresüberschuss belief sich auf 39,9 Mio. EUR und verringerte sich um 2,0% gegenüber 40,7 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Das EPS ging auf 0,68 EUR zurück (Q2 2019: 0,74 EUR).

∎ Der Konzern meldete starke Zahlen für das zweite Quartal 2020 und bewies, dass sein Geschäft sehr widerstandsfähig gegen die aktuelle Krise ist. Die BayWa AG konnte das Ergebnis in allen operativen Segmenten steigern und scheint für das Gesamtjahr ziemlich optimistisch zu sein, da sie ein zumindest konstantes EBIT-Niveau erwartet.

∎ Die BayWa AG profitiert derzeit von mehreren Trends. Da beispielsweise viele private Haushalte ihr „Urlaubsbudget“ lieber für die Renovierung von Häusern ausgeben, als tatsächlich in den Urlaub zu fahren, könnte BayWa eine zusätzliche Nachfrage nach Produkten aus dem Baustoffsegment verzeichnen. Ein niedrigerer Steuersatz dürfte diesen Trend weiter verstärken.

∎ BayWa wird voraussichtlich von starken Export- und Vermarktungsaktivitäten in Südeuropa, von einer starken Prognose des Erntevolumens und der Qualität für Deutschland und Österreich sowie möglicherweise von einer sich erholenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen Betriebsmitteln profitieren, da die Landwirte wahrscheinlich von den niedrigen Düngemittelpreisen profitieren werden .

∎ Nach einem soliden ersten Halbjahr 2020 gehen wir davon aus, dass sich der Konzern weiterhin stark entwickeln wird, was zu weiteren Umsatz- und Ergebnissteigerungen führen wird. Da das Unternehmen wesentliche und notwendige Produkte für grundlegende Konsumgüter liefert und darüber hinaus von günstigen Nachfragetrends profitiert, erwarten wir, dass BayWa mit seinem diversifizierten Portfolio in einem außerordentlich herausfordernden Jahr 2020 eine starke Leistung erbringen wird. Wir glauben auch, dass das Unternehmen in einem strategisch wichtigen Geschäft weiter expandieren wird (Segment Erneuerbare Energien), was sich in der guten Leistung dieser Segmente im Jahr 2019 und im ersten Halbjahr 2020 widerspiegelt. Die wachsende Nachfrage nach gesunden Produkten sowie die zunehmende Bereitschaft, für gesündere Lebensgewohnheiten auszugeben, stützen eine positive Umsatzentwicklung. Die Aktie ist nach unseren internen Berechnungen weiterhin ein KAUF mit einem unveränderten Kursziel von 37,5 €.

1 Firmenprofil

Die BayWa AG ist ein Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Baustoffe und Energie. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung auf die Bereitstellung landwirtschaftlicher Lösungen für Einzel- und Großhandelsverbraucher konzentriert.

Heute expandiert die Gruppe weiter in Geschäftsfeldern, in denen sie in ihrer 96-jährigen Geschichte ein konstantes und stabiles Wachstum erzielen konnte. Die Hauptprodukte der Gruppe sind der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, Düngemitteln und Saatgut. Darüber hinaus verkauft es landwirtschaftliche Geräte und zählt zu den größten Obst- bzw. Agrarhändler in Deutschland.

Eine detailliertere Untersuchung der wichtigsten Geschäftsbereiche, an denen die Gruppe beteiligt ist, zeigt die breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, die die Gruppe anbietet. Erstens umfasst das Segment Landwirtschaft eine Reihe von Produkten wie Getreide und Obst. Dazu gehört auch der Umgang mit Traktoren und Forstmaschinen. Zweitens konzentriert sich das Baustoffsegment der Gruppe auf Baumaterialien. Drittens besteht das Energiesegment des Geschäfts aus Mineralöl und Biodiesel. Der Konzern betrieb früher 281 Tankstellen in Österreich und Deutschland und verkaufte die Konzern-Tochter TESSOL, die ein Netz von rund 150 Tankstellen betrieb. Der Unternehmenseinheit Tankstellen, die im Rahmen des Geschäftsbereichs Energie der Muttergesellschaft BayWa geführt wird, bleibt jedoch laut Unternehmensaussage von diesem Schritt unberührt und wird sich im Einklang mit dem zunehmend umweltfreundlichen Fokus weiterentwickeln. Daher ist das Energiesegment unseres Erachtens eines der vielversprechendsten Wachstumssegmente, da das Unternehmen geschäftlich auf den Markt für erneuerbare Energien ausgerichtet ist. Die Projekte, die es im Energiesektor entwickelt, konzentrieren sich auf nachhaltige Energien wie Wind- und Solarenergie.

Die Münchner Gruppe ist in mehr als 40 Ländern vertreten.

Die BayWa AG ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gruppe beschäftigt im Dezember 2019 insgesamt rund 19.193 Vollzeitbeschäftigte.

Stärke

Eines der führenden deutschen Unternehmen für Pflanzenschutzmittel.

Durchweg unter den Top 10 der Agrarhändler der Welt

Präsenz auf dem Heizölhandelsmarkt, dem größten im Süden Deutschland und unter den Top 5 in Österreich.

Kontinuierliche Vorteile aus der Existenz von Economies of Scope durch die Nutzung

einer breiten Palette landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten

Produkt- und segmentrelative Diversifikation mittels der Reduktion der Abhängigkeit von dem landwirtschaftlichen Segment durch das Baustoffsegment.

Stabile und solide Aktionärsstruktur: die Hauptaktionäre sind die Bayerische Raffeisen-Beteiligungs AG (35%), Raiffeisen Agrar Invest GmbH (27%)

Marktführer auf dem deutschen und dem österreichischen Markt

Erweiterung der Kompetenzen in vorhandenen Full-Service-Ergänzungen

für die Agrarindustrie, die die Kundenbindung stärkt

Produkt- und Service-Synergien

Schwäche

Geringere Diversifizierung des Geschäftsbetriebs in neuen Märkten

Das Geschäftsfeld Baustoffe ist nach wie vor arbeitsintensiv

Das Engagement in der Landwirtschaft liegt für das Jahr 2018 bei 66%, was das Kapital des strategisch wichtigen Energiesegments noch binden könnte

Chancen

Weitgehend antizyklisches Geschäft

Bedienen einen größeren Markt

Kontinuierliches globales Bevölkerungswachstum: 9 Milliarden Menschen bis 2050 mit insgesamt steigendem Wohlstand.

Steigende Nachfrage nach Obst und natürlichen Pflanzen durch die Anpassung der Verbraucher an gesündere Gewohnheiten als Ergebnis des steigenden Wohlstands

Risiken

Die Umsatzerlöse konzentrierten sich auf den Märkten in Deutschland und Österreich

Volatilität der Rohstoffpreise und Währungsschwankungen

Geringe Nachfrageelastizität für landwirtschaftliche Erzeugnisse

Das Geschäftsfeld Energie scheint saisonabhängig zu sein

Dürre, Unbeständigkeit des Wetters und Pflanzenkrankheiten

Kontinuierliche Handelsscharmützel zwischen den USA und China

