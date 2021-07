Bauwirtschaft von Lieferengpässen betroffen

Etwa 40 Prozent der Unternehmen der Bauwirtschaft sind von Lieferengpässen betroffen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor. Daneben spürten auch Unternehmen und Betriebe der Elektro- und Medizintechnik, der stahl- und metallverarbeitenden Industrie, der Automobilindustrie, aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Informations- und Kommunikationstechnik die Folgen von Materialknappheit.„Die Kerninflation, also die Entwicklung des Verbraucherpreisniveaus unter Herausrechnung der volatilen Energie- und Lebensmittelpreise, wird nach der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung in den Jahren 2021 und 2022 bei +1,7 Prozent bzw. +1,5 Prozent liegen. In der Frühjahrsprojektion wird für dieses und kommendes Jahr von einem Wirtschaftswachstum in Höhe von +3,5 Prozent bzw. +3,6 Prozent ausgegangen“, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort weiter.