Baumwolle: Zieht schwer nach unten

Mit einer Mitte Mai gestarteten und dabei schnell fallenden Bewegung durchbrach der Baumwollpreis eine seit März letzten Jahres ansteigende Unterstützung, welche die Notierungen seitdem auf der Unterseite gehalten und auf dem Weg nach oben begleitet hatte. Nachdem der Baumwollpreis auf ein Hoch über 87 US-Cents geschossen war, setzte die Gegenbewegung ein und ließ ihn seitdem deutlich fallen. Mehr als fünfzehn Prozent des Spitzenwertes büßten die Notierungen bereits ein. Durch das Unterschreiten der bisherigen Unterstützung können sich Kursziele eines fallenden Baumwollpreises an der Ausgangsbewegung der zuvor gesehenen, ansteigenden Tendenz ergeben. Diese begann im März letztes Jahres um 56,50 US-Cents. Saisonal kann Baumwolle im Juni zwar noch schwanken, ab Anfang Juli könnte sich anhand der Saisondaten aber eine kurze, doch erneut schnell nach unten gerichtete Tendenz ergeben.

Baumwolle Future Jul 17 (Tageschart in US-Cents):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN VL1U3E) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Baumwollpreis ausgehen, mit einem Hebel von 6,8 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 11,7 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 73,50 US-Cents platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 0,70 Euro. Nach unten könnte sich bereits kurzfristig ein Ziel um 56,50 US-Cents ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt dann 5,3 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: VL1U3E

Akt. Kurs: 0,93 - 0,94 Euro

Basispreis: 81,27 US-Cents



KO-Schwelle: 79,76 US-Cents



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Vontobel

Basiswert Baumwolle Fut. Jul 17

Kursziel: 2,21 Euro

Kurschance: 135 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere durch den Wechsel auf den nächstfälligen Future des Basiswertes verändern. Weitere Informationen hierzu befinden sich auf der Produktseite des Emittenten.