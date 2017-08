Baumwolle: Zieht gerade nach oben

Beim Baumwollpreis richten wir den Fokus auf den langfristigen Wochenchart (Chart oben). Von März letztes bis Mai dieses Jahres erlebten die Notierungen von den Tiefs um 55 US-Cents einen stetigen Anstieg bis zum Hoch um 87 US-Cents. In den folgenden zwei Monaten kamen die Notierungen mit einem Tief bei 66,49 US-Cents zurück, aber drehten im Bereich um 68 US-Cents, das sich bereits in den vorherigen Jahren als eine charttechnisch relevante Zone dargestellt hatte, nach oben um. Die steigende Tendenz verfolgt Baumwolle derzeit, wobei der aktuelle Oktober Future (Chart unten) mit einer seit mehr als drei Wochen steigenden Unterstützung um aktuell 71 US-Cents die Entwicklung unterstreicht. Berichte über eine Verschlechterung der Baumwollernte durch ungünstiges Wetter in den US-Regionen unterstützten den Anstieg des Futures ebenso. Interessant erscheint der saisonale Swing, den der Baumwollpreis von Mitte August bis Mitte, Ende September erleben kann. Nachdem die saisonale Tendenz für die Zeit davor und danach eine eher fallende Tendenz anzeigt, ändert sich das Saisonmuster in diesen rund vier bis fünf Wochen und könnte eine ansteigende Tendenz zusätzlich unterstützen.

Baumwolle Future (Wochenchart in US-Cents):

Baumwolle Future Okt 17 (Tageschart in US-Cents):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN VS9E45) können risikofreudige Anleger, die von einem weiter steigenden Baumwollpreis ausgehen, mit einem Hebel von 6,0 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 12,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte an der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 69,90 US-Cents platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 0,80 Euro. Nach oben könnte sich ein Ziel an den letzten Hochs um 83 US-Cents orientieren. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 5,7 zu 1.

Steigende Kurse Kennzahlen





WKN: VS9E45

Akt. Kurs: 0,96 - 0,97 Euro

Basispreis: 60,35 US-Cents



KO-Schwelle: 61,53 US-Cents



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Long



Emittent: Vontobel

Basiswert Baumwolle Fut. Okt 17

Kursziel: 1,94 Euro

Kurschance: 100 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.