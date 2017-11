Baumwolle: Startschuss gefallen

Weitere Suchergebnisse zu "Baumwolle NYBOT Rolling":

Mit einem Anstieg setzte sich der Baumwolle Future in den letzten Tagen von einer zuvor ansteigenden Unterstützung deutlich nach oben ab und erreichte den höchsten Stand seit September. Gelingt den Notierungen nun die Rückkehr zu den Hochs von Mitte März und Anfang September um 75,70 US-Cents?

Lange Zeit hatte sich der Baumwollpreis an einer um aktuell 68 US-Cents steigenden Unterstützung orientiert, war in den letzten Wochen aber nicht mehr über 70 US-Cents hinausgekommen. Nachdem die Notierungen im September zum zweiten Mal in diesem Jahr nach März auf ein Hoch bei 75,70 US-Cents gestiegen waren, schien die Dynamik in diesem Wert vorerst vergangen zu sein. Mit dem steilen Anstieg der letzten Tage zeigte der Baumwollpreis aber, dass in ihm noch weiteres Potenzial schlummert. Dabei stiegen die Notierungen mit 72,52 US-Cents auf den höchsten Stand seit September an. Um den Ausbruch nach oben fortsetzen zu können, sollten sie nun allerdings nicht mehr unter 70 US-Cents fallen. Mit einer anhaltend freundlichen Tendenz könnte der Baumwollpreis bereits auf kurze Sicht die im März und September markierten Jahreshochs um 75,70 US-Cents erreichen. Der gesehene Anstieg findet sich auch in den saisonalen Daten wieder. Von Ende November bis Mitte Januar könnte sich gemäß der Saisonalität bei Baumwolle eine Phase steigender Notierungen ergeben.

Baumwolle Future Dez 17 (Tageschart in US-Cents) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 72,52 / 75,72 / 75,75 Unterstützungen: 71,20 / 70,39 / 70,22

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DGY5UL) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Baumwollpreis ausgehen, mit einem Hebel von 10,5 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 7,6 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann unter der im Chart gezeigten Unterstützung im Basiswert bei 69,70 US-Cents platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 0,46 Euro. Ein Ziel eines steigenden Baumwollpreises könnte sich auf kurze Sicht um 75,70 US-Cents ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 4,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: DGY5UL

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,56 - 0,57 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 65,37 US-Cents

Basiswert: Baumwolle Future Dez 17 KO-Schwelle: 65,37 US-Cents

akt. Kurs Basiswert: 71,59 US-Cents Laufzeit: Open end

Kursziel: 1,06 Euro Hebel: 10,7

Kurschance: + 85 Prozent Order über Börse Stuttgart



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.