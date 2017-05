Baumwolle: Saisonale Schussfahrt

Baumwolle erreichte um 80 US-Cents im März den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Dort zeigt sich seitdem jedoch ein Widerstand im Chart. Bricht auch noch der steigende Support, könnte sich die ab Mai nach unten gerichtete saisonale Vorgabe in diesem Jahr durchsetzen und Baumwolle drücken.

Der Baumwollpreis kletterte seit mehr als einem Jahr von einem Tief um 56 US-Cents nach oben auf ein Hoch um 80 US-Cents. Dadurch erreichten die Notierungen den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Denn zuletzt standen sie im Juni 2014 über dieser Marke, die nun allerdings als Widerstand den weiteren Weg nach oben versperren kann. Bereits seit Ende April kommt Baumwolle in diesem Bereich nicht mehr so recht voran und entfernte sich zuletzt wieder von dieser Hürde nach unten. Noch besteht eine ansteigende Gerade früherer Tiefs um 76 US-Cents als mögliche Unterstützung. Sollten die Notierungen mit der saisonal bevorstehenden Phase allerdings unter diese fallen, könnte sich charttechnisch ein Potenzial für weitere Abgaben bis zu den früheren Tiefs um 56 bis 58 US-Cents anschließen. Denn ab Mai könnte der Baumwollpreis für die nächste Zeit nach unten tendieren, sofern er sich an seine saisonale Vorgabe hält. Denn die Zusammenfassung der historischen Kurse ergibt von Mai bis Mitte August eine deutlich fallende Tendenz. Sollte Baumwolle allerdings die kurze Schwächephase hinter sich lassen und wieder steigen, könnte über den bisherigen Hochs um 80 US-Cents der Ausstieg aus einer auf fallende Kurse setzenden Position erwogen werden.

Baumwolle Future Juli 17 (Tageschart in US-Cents):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN VTA4GA) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Baumwollpreis ausgehen, mit einem Hebel von 3,3 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 27,0 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 80,50 US-Cents platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 1,79 Euro. Für saisonal fallende Notierungen könnte sich daraus ein Ziel um 56 US-Cents ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 5,6 zu 1.