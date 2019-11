Baumwolle: Geduld zahlt sich aus!

Der Baumwollpreis steckt seit Sommer letzten Jahres noch immer in einem ungebrochenen Abwärtstrend fest, obwohl der Agrarrohstoff zuletzt an seiner Abwärtstrendlinie förmlich entlang kriecht. Scheinbar warten Investoren auf das richtige Signal, um aus der potenziell bullischen Flagge auszubrechen und den Baumwollpreis merklich in die Höhe zu treiben.

Ein derartiges Szenario kann lediglich mit einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen zwischen den USA und China gelingen, vorausgesetzt US-Präsident Donald Trump schafft es, verbindliche Exportquoten durchzusetzen - gleiches trifft übrigens auch auf Soja zu. Bis dahin dürfen sich Investoren in Geduld üben und dem unspektakulären Kriechgang des Baumwollpreises entlang der Abwärtstrendlinie zusehen. Einen kritischen Punkt erreicht der Preis jedoch unterhalb der Kursmarke von rund 60,00 US-Cent. Aus technischer Sicht wird jedoch weiterhin ein Ausbruch zur Oberseite favorisiert, der Mehrfachwiderstand um 66,50 US-Cent sollte hierzu aber erst noch überwunden werden.

Im Schneckentempo

Die technische Auswertung ist eindeutig, oberhalb der Kursmarke von mindestens 66,50 US-Cent (besser den beiden Durchschnitten EMA 50/200) einhergehend mit einer positiven Nachrichtenlage zum Handelsstreit zwischen den USA und China wären Kursgewinne an das nächsthöhere Widerstandsniveau von 72,45 US-Cent vorstellbar. Mittelfristig dürfte das 61,8 % Fibonacci-Retracement im Fokus stehen und erlaubt auf Sicht der nächsten Monate sogar einen Kursanstieg an 79,09 US-Cent. Für dieses Szenario können sich Investoren gewinnbringend durch eine Beteiligung beispielsweise an dem Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE1M24 engagieren. Fällt der Baumwollpreis mindestens per Wochenschlusskurs unter das Niveau von 60,00 US-Cent zurück, müssten noch einmal die Jahrestiefs bei 56,19 US-Cent als Unterstützung herhalten. Sollte dieses Niveau für eine nachhaltige Stabilisierung nicht ausreichen, wären für die nächsten Monate Rückläufer sogar auf 55,00 bzw. glatt 50,00 US-Cent vorstellbar.

Baumwolle (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 66,50 // 67,88 // 69,78 // 72,45 Unterstützungen: 63,45 // 61,72 // 60,00 // 56,19 Fazit Die Höhe des Baumwollpreises steht und fällt mit der Nachrichtenlage zum Handelsstreit zwischen den USA und China. Aus technischer Sicht kann aber erst oberhalb von Minimum 66,50 US-Cent eine deutlich gesteigerte Eintrittswahrscheinlichkeit für einen fortgesetzten Anstieg an 72,45 US-Cent, darüber 79,09 US-Cent abgeleitet werden. Im vorgestellten Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE1M24 ergibt sich hierdurch ein maximales Renditepotenzial von knapp 100 Prozent. Ziel des Scheins läge dann bei 1,07 Euro. Eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb der Marke von 60,00 US-Cent erfordert hingegen einen Ausstiegskurs von 0,06 Euro. Eine Investition sollte jedoch erst bei eindeutiger Signallage und einem Kursstand oberhalb der genannten Triggermarke erfolgen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE1M24

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,53 - 0,54 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 0,5892 US-Dollar

Basiswert: Cotton Future KO-Schwelle: 0,5892 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 0,6429 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 1,07 Euro Hebel: 11,2

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Vontobel