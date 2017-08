Baumot Group: Bringt die Diesel-Abgasreinigung diese Aktie weit nach oben?

Die Baumot-Group (früher Twintec) ist u.a. Hersteller von Abgasreinigungsanlagen für Diesel-Fahrzeuge. Es handelt sich dabei um die in letzter Zeit viel besprochene Möglichkeit die Abgase durch Einspritzung von Harnstoff von NOx zu reinigen. Durch die Diskussionen der letzten Wochen explodierte die Aktie und schaffte einen Anstieg von etwa 0,77 Euro auf bis zu 2,842 Euro am 14. Juli. Die Gewinnmitnahmen brachten die Aktie wieder in einen Bereich bis zu 1,40 Euro nach unten und jetzt ist zu beobachten, wo der Kursverfall eingebremst wird.



Auch wenn sich die Automobilindustrie noch wehrt, könnte man der Meinung sein, dass für die Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen, bei denen ein Software-Update nicht den gewünschten Erfolg bringt, noch groß ist und die drohenden Fahrverbote in Großstädten den einen oder anderen Fahrer eines älteren Diesel-Modells dazu bringt sein Fahrzeug auch auf eigene Kosten „fahrtauglich“ zu machen. Ob das Vorstandsmitglied Roger Kavena das nicht so sieht, ist nicht bekannt, aber der Verkauf von Aktien mit einem Volumen von 1,5 Mio. Euro zum Preis von 1,50 Euro könnte zu denken geben. Vielleicht hat Herr Kavena aber auch erst einmal nur Kasse gemacht… Auf jeden Fall ist die Baumot-Aktie ein spekulativer Wert, der in beide Richtungen großes Potenzial haben könnte. Mehr – wie immer – wenn Sie den Express-Service abonnieren.