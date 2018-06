Baumot Group-Aktie: Vorstand Marcus Hausser verkauft Anteile - Aktiennews

Königswinter (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) war zuletzt ein neuer Insiderverkauf zu beobachten.



Am 31.05.2018 hat der Vorstand Marcus Hausser ein Paket von 100.000 Baumot Group-Aktien zum Kurs von 3,30 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 330.000,00 EUR entspricht.



Wie die Baumot Group AG am 22.05.2018 mitteilte, hat sie die Zulassung für Nachrüstsysteme für On-Road-Nutzfahrzeuge durch das California Air Resources Board (CARB) erhalten. Damit erschließt die Baumot Group weite Teile des Nachrüstmarkts in den USA und kann ihre Produkte zukünftig in Kalifornien, aber auch in zahlreichen weiteren US-Bundesstaaten vertreiben. Baumot ist erst das zweite europäische Unternehmen überhaupt, das die hohe Zulassungshürde für Nachrüstsysteme in den USA meistert.









Ferner hat das Unternehmen am 08.05.2018 eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Der Platzierungspreis wurde auf 2,70 EUR je neuer Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 393.724 neue Aktien (Stammaktien) platziert. Das Grundkapital wurde auf 16.722.637 EUR erhöht. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 1,06 Mio. EUR zu. Der Erlös dient Applikations- und Produktionsvorbereitungen der BNOx Hardware-Nachrüstlösung für die meistverkauften Diesel-Pkw, um für ein mögliches Nachrüstgesetz optimal positioniert zu sein.Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:3,20 EUR 0,00% (05.06.2018, 16:03)Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:3,173 EUR -3,11% (05.06.2018, 15:35)ISIN Baumot Group-Aktie:DE000 A2G8Y89WKN Baumot Group-Aktie:A2G8Y8Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:TINADie Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (05.06.2018/ac/a/nw)