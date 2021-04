"Bauernopfer für das Aufsichts-versagen des Justizministeriums"

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht musste in dieser Woche im Untersuchungsausschuss zum Fall Wirecard Stellung zum Agieren der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) nehmen. Im System der zweistufigen Bilanzprüfung nimmt der privatrechtliche Verein die Bilanzierung von Unternehmen unter die Lupe. Die DPR wurde im Februar 2019 von der BaFin mit der Prüfung der Wirecard-Bilanz beauftragt. Diese dauerte rund 15 Monate, ein Abschlussbericht lag selbst zum Zeitpunkt der Insolvenz von Wirecard noch nicht vor.







In den Fokus rückt auch DPR-Präsident Edgar Ernst, der wegen mehrerer Aufsichtsratsmandate parallel zu seinem DPR-Chefposten schon seit längerer Zeit in der Kritik steht. Obwohl interne Regeln das bereits seit 2016 untersagten, nahm Ernst noch 2017 ein weiteres Aufsichtsratsmandat an. Wie aus der Antwort auf eine Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler hervorgeht, wusste das Bundesjustizministerium davon, schritt aber nicht ein. Für Schäffler ist Ernst das „Bauernopfer für das Aufsichtsversagen des Justizministeriums. Das Ministerium war zu jedem Zeitpunkt über das Aufsichtsratsmandat von Prof. Ernst bei der Metro AG informiert und hat es toleriert“, sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt.