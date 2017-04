Bauboom in Deutschland – DAX weiter stark

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Anleger feierten gestern vor allem den Umstand, dass die europakritische Marine Le Pen auf den zweiten Platz bei den französischen Präsidentschaftswahlen verwiesen wurde. In den Augen vieler Marktteilnehmer hat nun der favorisierte Emannuel Marcon beste Chancen die Stichwahl am 7. Mai für sich zu entscheiden.Doch wie man insbesondere im vergangenen Jahr sehen konnte, ist es für ein endgültiges Aufatmen zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh. Wer am Ende tatsächlich in den Elysée Palast einzieht, wird erst am 8. Mai wirklich klar sein. Insofern dürfte die jüngste Rallye am Aktienmarkt, zumindest aus fundamentaler Sicht, auf nicht ganz so stabilen Beinen stehen. Aus charttechnischer Sicht sind die Aussichten nach Ansicht vieler Experten geradezu prächtig. Einige technische Analysten nehmen nun bereits die Runde Marke von 13.000 Punkten ins Visier.Der DAX behauptete zu Beginn des Handelstages seine gestrigen Gewinne. Das deutsche Börsenbarometer notiert zur Stunde bei 12.465 Punkten mit 0,1 Prozent im Plus.Die deutschen Baufirmen haben auch im Februar von einer kräftigen Nachfrage profitiert. Binnen Jahresfrist stiegen die Aufträge um 4,8 Prozent. Wenn man die Preisveränderungen berücksichtigt, kletterten die Erlöse auf 5,1 Milliarden Euro und damit nominal um 5,7 Prozent. Das ist der höchste Wert in einem Februar seit 22 Jahren.Der Autozulieferer Continental richtet angesichts der allmählichen Abkehr von Verbrennungsmotoren seine Sparte Powertrain neu aus. In das Geschäft mit Elektroantrieben sollen bis 2021 zusätzlich 300 Millionen Euro investiert werden.Neue Wachstumschancen seien wegen strengerer Emissionsvorgaben für Systeme aus Elektronik, Sensorik und Software zu erwarten.Bei Continental ist man seit längerem nicht zufrieden mit der Gewinnentwicklung der Sparte Powertrain, die knapp ein Fünftel zum Umsatz des Konzerns beiträgt. Deshalb setzte der Zulieferer eine neue Strategie für das Geschäftsfeld auf.Die Conti-Aktien gaben heute zunächst um 2,1 Prozent auf 202,25 Euro nach.Fresenius-Chef Stephan Sturm kann sich neun Monate nach seinem Amtsantritt über die zweite große Übernahme freuen. Für 4,75 Milliarden US-Dollar (rund 4,4 Milliarden Euro) schluckt der hessische Gesundheitskonzern den US-Konkurrenten Akorn und stärkt damit sein Geschäft mit Nachahmermedikamenten in den USA.Es ist die zweitgrößte Übernahme in der Fresenius-Geschichte nach dem kürzlich besiegelten Kauf des spanischen Klinikbetreibers Quironsalud für 5,8 Milliarden Euro.Die Fresenius-Aktien zeigten sich am Mittag bei 75,22 Euro mit 0,4 Prozent leichter.Die anhaltend hohe Nachfrage nach Cloud-Software und dem neuen Hauptprodukt S/4Hana hat das Wachstum des Softwarekonzerns SAP im ersten Quartal angeschoben.Von Januar bis März verdiente der Marktführer für Firmensoftware um Sonder- und Währungseffekte bereinigt 1,198 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von zwei Prozent.Der Umsatz stieg um acht Prozent auf 5,29 Milliarden Euro. Das Geschäft mit Mietsoftware aus der Internet-Cloud legte dabei um dreißig Prozent auf 906 Millionen Euro zu.Analysten hatten im Schnitt ein etwas höheres bereinigtes operatives Ergebnis von 1,22 Milliarden Euro erwartet. Der Aktienkurs liegt dennoch aktuell bei 93,71 Euro mit 0,8 Prozent im Plus.