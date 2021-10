Batteriemetalle im Fokus

Die Elektromobilität befindet sich auf dem Siegeszug. Batteriemetalle wie etwa Nickel oder Kobalt sind gefragt wie nie

Dringend notwendig in den Batterien sind Nickel und Kobalt. Laut Experten von Wood Mackenzie wird sich die Nachfrage nach Nickel bis zum Jahr 2040 verdoppeln. Von 2,4 Millionen Tonnen im Jahr 2020 soll sich der Nickelverbrauch auf 4,9 Millionen Tonnen ansteigen. Macht der Bedarf aus der Elektromobilitätsbranche jetzt rund sieben Prozent aus, so soll er sich in den nächsten 20 Jahren auf etwa 30 Prozent belaufen. Noch ist der Edelstahlmarkt für rund 70 Prozent der Nickelnachfrage verantwortlich, aber bis zum Jahr 2040 wird dieser Wert auf etwa 53 Prozent fallen.





Klimaziele und staatliche Förderungen sind verantwortlich, dass immer mehr Autokäufer auf batteriebetriebene Fahrzeuge umsteigen. Wurden im vergangenen Jahr zirka drei Millionen davon verkauft, wird prognostiziert, dass es im Jahr 2040 geschätzte 49 Millionen sein werden. Nach einer geringeren Nickelnachfrage im Corona-Jahr 2020 sei auch jetzt bereits eine steigende Nachfrage zu verzeichnen.





Neben Nickel und auch Lithium ist Kobalt ein wichtiger Rohstoff für die Elektromobilität. Aktuell kostet eine Tonne Kobalt rund 52.000 US-Dollar. In den nächsten Monaten erwarten Branchenkenner weiter steigende Kurse, wenn auch nicht mehr so dynamisch wie zuletzt. So ist es aus der Terminkontraktkurve abzulesen. Aus Sicht von Anlegern sollte Kobalt zudem nicht im Schatten von Lithium stehen, denn in Sachen Wichtigkeit für die Elektromobilität steht es Lithium in nichts nach. Die globale Kobaltnachfrage kommt zu rund 42 Prozent von der Batterieindustrie und zu rund zwei Prozent aus der Katalysatoren Branche.





Nickel und Kobalt besitzt beispielsweise die Canada Nickel Company. Flaggschiffprojekt ist das Nickel-Kobalt-Projekt Crawford in Ontario. Kobalt gibt es auch bei Mawson Gold in seinem Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland. Daneben gehören Mawson Gold Goldliegenschaften in Australien.





