Batterie-Konzerne im Fokus der Anleger

1. Volkswagen (WKN 766403)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist am Dienstag die VW-Aktie. Die Papiere notieren über 5% fester und setzen sich damit an die DAX-Spitze. Gestern stellten die Wolfsburger auf dem „Power Day“ ihre neue Batterie-Strategie vor. Demnach sollen unter anderem neue Fabriken in Deutschland und Europa gebaut werden, um sich unabhängiger von asiatischen Batterie-Zulieferern zu machen. Außerdem legte VW Jahreszahlen vor und konnte trotz der Corona-Pandemie immerhin fast 9 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaften.



2. Varta (WKN A0TGJ5)

Für Aufsehen sorgen auch die Papiere des MDAX-Konzerns Varta. Wie die WirtschaftsWoche am Morgen mit Verweis auf konzerninterne Kreise berichtet, plant Varta den Einstieg in die Batterie-Produktion für Elektroautos. Der Börse scheinen die Berichte gut zu gefallen: Die Aktie springt im Laufe des Vormittags über 12% an.



3. MorphoSys (WKN 663200)

Für schlechte Laune sorgt derweil ein anderer MDAX-Konzern. Das Biotechnologie-Unternehmen MorphoSys legte gestern Abend Jahreszahlen vor. Das Unternehmen kündigte an, für das laufende Geschäftsjahr 2021 lediglich mit 150 bis 200 Millionen Euro an Erlösen zu rechnen. 2020 konnte die bayerische Firma noch fast 328 Millionen Euro erlösen. Die Aktie gibt am Vormittag unter hohen Umsätzen über 10% nach.​