Basler, Sixt, Steico: Starkes Ergebnis mit Dividendenzahlern

„Value Deutschland Stetig“ von Lars Gappenberger ist unter den 25 bestenReal-Money-wikifolios in der Top-wikifolio-Rangliste mit dem SchwerpunktDeutschland. Gappenberger hat Aktien von zehn Unternehmen in seinemaktuellen Portfolio mit denen er einen mittel- bis längerfristigenAnlagehorizont anstrebt. Bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt erFundamentaldaten wie Eigenkapitalquote und Wachstumsraten. Außerdembevorzugt er Aktien von regelmäßigen Dividendenzahlern und meidetRestrukturierungskandidaten. Dank der durchschnittlich monatlichenpositiven Performance führt sein wikifolio die Auszeichnung „Guter MoneyManager“. Alleine seit Jahresbeginn stieg der Indexstand des wikifoliosum mehr als 45 Prozent.Während der DAX seit Juni 2015 bei einem maximalen Verlust von rund 25Prozent nur um 7 Prozent gewachsen ist, hat das wikifolio ein Plus vonrund 90 Prozent bei einem maximalen Verlust von 14,7 Prozent erzielt.Bisher haben Anleger rund 88.000 Euro in das zugehörigewikifolio-Zertifikat investiert.Performance seit Juni 2015: +89,7 %Größter Verlust (bisher): -14,7 %Investiertes Kapital: 87.630,71€Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversenRisiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in denjeweiligen Endgültigen Bedingungen, dem Basisprospekt nebst Nachträgenund den vereinfachten Verkaufsprospekten der Lang & SchwarzAktiengesellschaft auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.chhingewiesen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligenwikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung.Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossenwerden. Stand: 07.08.2017