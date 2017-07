Baryt-Konzentrat aus Surprise Creek in BC übertrifft API-Standards für Öl- und Gas-Bohrungen

In der Öl- und Gas-Industrie wird Baryt als Gewichtsmittel in Bohr-Flüssigkeiten/-Schlämmen eingesetzt; Foto zeigt diese im “Shale Shaker“ eines Bohrgeräts

Heute berichtete Mountain Boy Minerals Ltd. (“MTB”) über signifikante Metallurgie-Testergebnisse aus der massiven Sulphid-Baryt-Mineralisation vom letztes Jahr gebohrten Loch DDH-SC-2016-2 (18,94 m @ 46,73% Baryt, 1,21% Zink, 0,31% Kupfer, 0,12 g/t Gold, 28 g/t Silber und 0,03% Blei; die gesamte Mächtigkeit der Zone wurde nicht durchbohrt, da wegem schlechten Wetter das Bohrwasser einfror und die Bohrung abgebrochen werden musste).

Das produzierte Baryt-Konzentrat “übetrifft bei Weitem die API- (American Petroleum Institute) Standards” in der Öl- und Gas-Industrie. Die ersten Tests indizieren hochgradige Konzentrate (mit hohen Gewinnungsraten):

91,6% BaSO4 (83,2% Gewinnung)

53,8% Zink (89,1%)

26,2% Kupfer (70,5%)

Rene Bernard, Chairman von MTB, kommentierte in der heutigen News:

“Wir wussten, dass Potential für eine umfassende Barytressource bei Surprise Creek besteht, hatten jedoch Zweifel hinsichtlich der Gewinnungsrate und der Qualität des Endprodukts. Wir freuen uns, bereits bei unserem ersten Versuch solch großartige Ergebnisse erzielt zu haben. Wir sprechen immerhin über ein Mineral, das sich laut dem USGS-Bericht von 2016 über Baryt für durchschnittlich 198 Dollar (FOB) verkaufen lässt, wobei die Industrie 78 Prozent ihres Bedarfs importiert. Angesichts dieser Situation können wir nun unseren Standort innerhalb einer geringen Entfernung zu einem Tiefseehafen, Infrastruktur, Metallvorkommen und Schlüsselmärkten weiterentwickeln, um Partner aus der Industrie zu gewinnen. Unser Ziel besteht darin, nach dem Abschluss der Bohrungen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr über eine Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 zu verfügen.”

In Anbetracht dieser exzellenten Metallurgie-Testergebnisse und dem Potential für umfangreiche Baryt-Zonen nahe der Erdoberfläche in der Ataman Zone vom Surprise Creek Grundstück im “Goldenen Dreieck” von British Columbia, wird klar, dass sich MTB nun in einer Position sieht, strategische Industriepartner zu gewinnen und das Projekt in die Produktion zu bringen.

Da die Ataman Zone nur eine von mehreren VMS-Zonen auf dem Grundstück darstellt, so wird sich MTB dieses Jahr auf die Exploration und Definition von weiteren Sulphid-, Sulphid-Baryt-Zonen und Baryt-Adern/Gänge konzentrieren. Siehe Erstvorstellung für weitere Informationen über MTBs Projekte und stark investiertem Management-Team.













Die metallurgischen Tests nahmen Bohrkerne aus der Ataman Zone, ein stark mineralisiertes System, das über 1.200 m verfolgt werden kann. Entlang dem nordöstlichen Ende der Vorkommen tritt eine 650 x 600 m grosse Zone zutage.

Die ersten metallurgischen Arbeiten an Bohrkernen wurden vom SGS Laboratory in Richmond (British Columbia) durchgeführt. Die Arbeiten beinhalteten Flotationsmethoden zur Gewinnung der Kupfer- und Zinkminerale sowie eine anschliessende Flotation der Abgänge (“tailings”), um die Baryt-Gewinnungsrate und -reinheit zu ermitteln. Das Konzentrat der Baryt-Flotation wurde anschliessend von SGS an Ana-Lab nach Texas verschickt, um den Gehalt etwaiger Unreinheiten zu ermitteln, die die Verwendung bei Ölfeldbohrungen verhindern könnten.





Nach der erfolgreichen Abscheidung der Kupfer- und Zinksulphide mit guten Gewinnungsraten wurde der Baryt mit hervorragenden Gewinnungsraten flotiert. SGS erzielte bei der Chargenprüfung mit offenem Zyklus einen Kupfer-Gehalt von 26,2% mit einer Gewinnungsrate von 70,5% sowie einen Zink-Gehalt von 53,8% mit einer Gewinnungsrate von 89,1%. Das Labor schätzte, dass die Gewinnungsrate sowohl von Kupfer als auch von Zink bei einem Test mit geschlossenem Kreislauf höher sein sollte. Weitere Erprobungen der Kupfer- und Zink-Gewinnungsraten werden am Bohrkern 2017 durchgeführt werden. Gold- und Silber-Metalle kommen grösstenteils im Kupfer-Konzentrat vor.Die ersten Flotationsergebnisse der restlichen Sulphid-Flotationstests weisen auf ein Produkt mit 91,6% Bariumsulfat bei einer Gewinnungsrate von 83,2% hin. Dabei handelte es sich um einen Test mit offenem Kreislauf und die Sulphid-Tests ergaben ein Zwischenprodukt mit 10,8% Baryt. SGS schätzte, dass die endgültige Gewinnungsrate höher als 83,2% (fast 90%) sein sollte, doch dies kann nur mittels eines zukünftigen Tests mit geschlossenem Zyklus bestätigt werden. Die Testergebnisse von SGS werden nach dem Erhalt des endgültigen Berichts auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

Die Oberflächenarbeiten identifizierten auch Baryt-Zonen, die sich bis zum Berggipfel erstrecken. Abgesehen von einer Haupt-Baryt-Zone enthalten auch zahlreiche Abscherungen Baryt und Sulphide.

Red Cliff Gold-Projekt: Bohrergebnisse in Kürze

Am 5. Juli berichtete MTB, sichtbares Gold in den Bohrkernen von 3 Löchern des laufenden Bohrprogramms auf Red Cliff im “Goldenen Dreieck“ von BC entdeckt zu haben (siehe Fotos rechts). MTB entschied sich zu einem Joint Venture mit Decade Resources Ltd. (TSX.V: DEC; Marktkapitalisierung: $12 Mio. CAD) wonach MTB 35% und Decade die restlichen 65% Projektanteile besitzt. Seit dem 5. Juli handelte Decade in Kanada mehr als 12 Mio. Aktien, aktuell bei $0,12 CAD (+71% in den letzten 9 Handelstagen). Da MTB 35% von Decades Hauptprojekt Red Cliff besitzt, so dürften die bevorstehenden Bohrergebnisse auch einen Einfluss auf die MTB-Aktie haben.













Laut der News:

“As a result, all holes on the Montrose were continued past areas where previous drilling would have been terminated. All three holes completed on the Montrose zone contain visible gold at depths deeper than expected. The 3 holes have tested a zone up to 150 m in vertical height in an area that had not been tested previously. The latest hole intersected almost 100 m of weakly sheared and brecciated intrusive with mineral zonation occurring from 150 to 250 m in depth.

Along the upper intersection, weak disseminated pyrite is present with local quartz-amethyst-galena-sphalerite-chalcopyrite-pyrite stringers in zones up to 5 m. At 163 m core length, fine visible gold is noted in galena-sphalerite stringers. From the top mineralized zone, short galena-sphalerite sections are noted to 218 m where the hole intersects a 18 m section of quartz-amethyst-galena-sphalerite-chalcopyrite-pyrite stringers. At 227 and 229 m, visible gold is noted within the galena-sphalerite veinlets.

At the termination of the galena-sphalerite veinlets, chalcopyrite-pyrite veining is present along the bottom chill margin of the intrusive as well as the baked contact of the red tuff. The chalcopyrite-pyrite veining is present over a 10 m length. True width of the intrusive appears to be at least 70 m in DDH-Mon-17-3. Photos of the gold bearing galena stringers as well as chalcopyrite-pyrite stringers are included below. On the Red Cliff zone, located 900 m south of the Montrose drilling, the Company has completed 3 holes. The holes contain a 5-6 m wide mineralized zone with strong chalcopyrite-pyrite within quartz veins and silicified intrusive.“

Portfolio Projekt-Update

Am 6. Juli veröffentlichte MTB ein Update über ihre “Goldene Dreieck“ Projekte und bemerkte, dass sich das Unternehmen mit den 2017-Explorationsprogrammen auf eine Reihe von Projekte fokussiert, unter besonderer Berücksichtigung der Folgenden:

“Zeolite Property

Mr. Kruchkowski reports that the company is currently engaged in a respectful consultation and accommodation process with local First Nations represented by the Lower Similkameen Indian Band. After an initial “Preliminary Environmental Assessment“ (P.E.A.) review conducted by the Lower Similkameen Indian Band, the company has now asked for and received a cost estimate for required field studies, project coordination and meet with Chief and Council.

Field studies will start once scheduling can be arranged. In describing the “Manual Creek Tuffs“ Mr. Neil Church, Ph.D., P.Eng identified an area measuring approx. 5 square km along a 5 km long belt with zeolitic beds ranging up to 10m in thickness. Here he estimated that the amount of tuff sub cropping the glacial till is estimated to be about 5MM tones in an area of only 20 hectares.

From his calculation and sampling statistics the accessible zeolitized tuff is estimated at 4MM tones and the calculated clinoptilolite bearing tuff at 3MM tones (Assessment Report 26889). The Company has not verified this data and it is being used for reference purposes.

Mr. Bernard, the company‘s Chairman states: “We are delighted to hear constant news about the growing importance of Zeolite in a host of applications, ranging from farming (including hydroponic), animal feeds, environmental remediation to name a few. The “Manual Creek“ zeolites offer significant deposits to supply these markets for years to come from a strategic location with excellent infrastructure close to the U.S. border and rail connection in Oroville, WA. We are looking forward to work with the Lower Similkameen Indian Band and local First Nations seeking their approval to develop these resources for our mutual benefit“.

Red Cliff

The Company is exploring the property in joint venture with its partner. A drill program is underway and results were announced in news releases on June 20 and July 5, 2017.

The Phase I drilling is continuing on the both the Red Cliff and Montrose zones. Metallurgical work is also being conducted on core from DDH-MON-12-62 in order to obtain possible recovery methods.

Surprise Creek/BA Properties

Metallurgical testing continues on core from DDH-SC-2 to provide details on possible metal recoveries with emphasis on barite recovery and purity. The Company plans to formulate an exploration program once snow conditions allow.“



Sicht nach Westen auf den Bohrgerät-Zugangsweg nahe der Red Cliff Zone.



Sicht nach Norden auf den Bohrgerät-Zugangsweg nahe den alten Minenschächten von Red Cliff.

Interview mit Rene Bernard von Mountain Boy Minerals

Das Interview kann in PDF-Format auf der Webseite von Rockstone Research eingesehen werden.

Unternehmensdetails

Mountain Boy Minerals Ltd.

426 King Street

Stewart, B.C. V0T-1W0 Canada

Telefon: +1 250 636 2264

Email: gary@mountainboy.com



Aktien im Markt: 138.937.982







Kanada Symbol (TSX.V): MTB



Aktueller Kurs: $0,07 CAD (17.07.2017)

Marktkapitalisierung: $9 Mio. CAD







German Symbol / WKN (Frankfurt): M9U / 728492

Aktueller Kurs: €0,015 EUR (17.07.2017)

Marktkapitalisierung: €2 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen.