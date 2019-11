Barrick verkauft Super Pit-Beteiligung für 750 Mio. Dollar

Finanztrends Video zu Barrick Gold



mehr >

Der kanadische Goldproduzent, hat eine Übereinkunft in Bezug auf den Verkauf seiner 50%igen Beteiligung an Kalgoorlie Consolidated Gold Mines (Western Australia) abgeschlossen.Käufer Saracen Mineral Holdings (ASX SAR / WKN A0MN37) verfügt bereits über zwei Goldminen in der Region Kalgoorlie (Carosue Dam und Thunderbox) und muss für die Übernahme der Anteile 750 Mio. Dollar in bar auf den Tisch legen. Barrick will mit dem Kapital die Bilanz des Konzerns stärken, in zukünftige Projekte investieren und so Werte für seine Aktionäre generieren.Der Verkauf des Anteils an KCGM ist nach Aussage von Barricks CEO Mark Bristow der erste Schritt auf dem Weg, bis Ende des kommenden Jahres mehr als 1,5 Mrd. Dollar an Einnahmen aus dem Verkauf von Minen und anderen Assets zu erzielen, die nicht zum Kerngeschäft des Konzerns gehören. Die „Superpit“ habe zwar in der Vergangenheit einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Barrick geleistet, allerdings passe sie nicht zur Strategie des Unternehmens, Minen, die man besitze, auch selbst zu betreiben, so Bristow weiter.Der Barrick-CEO erklärte zudem, man sei sehr erfreut, den Verkaufsprozess erfolgreich abgeschlossen zu haben und sei zuversichtlich, dass Saracen ein „exzellenter“ Partner für Newmont Goldcorp (WKN 853823) sein werde.Die Assets von KCGM umfassen die Tagebaugrube Fimiston, als Super Pit bekannt, die Untertagemine Mt Charlotte und die Verarbeitungsanlagen Fimiston und Gidji, die allesamt in der Nähe der Stadt Kalgoorlie-Boulder, rund 600 Kilometer östlich von Perth, liegen. KCGM fördert pro Jahr rund 700.000 Unzen Gold und verfügt über Goldreserven von 6,9 Mio. Unzen.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.