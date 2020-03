Barrick Gold will Veladero-Mine aufpolieren

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Finanztrends Video zu Barrick Gold



mehr >

Goldproduzenthat die Lebensdauer seiner Veladero-Mine in Argentinien auf mindestens zehn Jahre ausgeweitet, nachdem man den Geschäftsplan und die Strategie umfassend geprüft und neu bewertet hatte.Gegenüber der Presse erklärte Barrick-CEO Mark Bristow, dass man darauf abziele, die Lebensdauer von Veladero über 2030 hinaus auszuweiten und die Mine zu einem „Weltklasse“-Asset zu machen. Wobei für Bristow ein Weltklasse-Asset eine Mine ist, die mehr als 500.000 Unzen Gold pro Jahr fördert und ein Minenleben von mindestens zehn Jahren aufweist.Im Fall von Veladero hat Barrick die Neuinterpretation der Geologie der Mine und ein laufendes Bohrprogramm geprüft sowie Explorations- und Managementteams eingerichtet, die Satelliten-Erzkörper identifizieren sollen, die das Potenzial haben, die Ressourcen und Reserven von Veladero auszuweiten.Bereits im August 2019 hatte der Konzern erklärt, dass man 34 Mio. Dollar investieren werde, um die Lebensdauer der Mine auszuweiten. Der nächste Schritt in der Entwicklung von Veladero wäre es nun, die Mine an eine sauberere und günstigere Stromversorgung aus dem Netz des benachbarten Chile anzuschließen, so Barrick weiter.Das könne, bei erfolgreicher Kommissionierung im zweiten Halbjahr, die CO2-Bilanz der Mine halbieren und potenziell den Cut-off-Grad reduzieren. Das wiederum könnte die Möglichkeit schaffen, die abbaubaren Reserven weiter zu steigern.Bei Veladero handelt es sich um ein 50:50-Joint Venture zwischen Barrick und der chinesischen Shandong Gold (WKN A0M4ML). 2020 soll die Mine zwischen 240.000 und 270.000 Unzen Gold zu all-in sustaining cost (AISC) von 1.250 bis 1.300 USD pro Unze produzieren.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.