Barrick Gold verkauf Super Pit-Anteil, Northern Star gut im Rennen

Barrick Gold (WKN 870450) hat seinen Anteil an der Goldmine Super Pit im australischen Kalgoorlie-Boulder zum Verkauf gestellt. Nun teilte der kanadische Minenkonzern mit, dass Northern Star Resources (WKN A0BLDY) zu den aussichtsreichen Bietern gehört.

Schon seit 2015 gibt es immer wieder Spekulationen um einen Deal in Bezug auf das Super Pit-Joint Venture Kalgoorlie Consolidated Gold Mines (KCGM) zwischen Barrick und Newmont Goldcorp (WKN 853823). Gerüchten zufolge sollte auf der Bergbaukonferenz Diggers and Dealers, die vergangene Woche in Kalgoorlie stattfand, ein Super Pit-Deal unter Beteiligung von Northern Star verkündet werden, was jedoch nicht der Fall war.

In der Telefonkonferenz zu den Zahlen des zweiten Quartals erklärte Barrick-CEO Mark Bristow, das die von Newmont betriebene Super Pit die einzige Mine im Portfolio seines Konzerns sei, die eine besser Performance aufweisen könnte. Zwar sei die Super Pit nach wie vor ein wertvolles Asset, doch mache man nun Ernst mit dem Verkauf der 50%igen Beteiligung. Die Mine sei zwar nach wie vor wertvoll, passe aber nicht mehr zu Barrick, da man nicht nur passiv an Assets beteiligt sein wolle.

In einem Interview mit Bloomberg erklärte Bristow dann, dass Northern Star einer der aussichtsreichsten Kandidaten sei, der Interesse am Super Pit-Anteil der Kanadier bekundet habe. Allerdings sei das Interesse insgesamt groß, so Bristow weiter.

Barricks Anteil an der Super Pit-Produktion belief sich in den drei Monaten bis Ende Juni auf 57.000 Unzen Gold nach 55.000 Unzen im vorangegangen Quartal. Im zweiten Quartal 2018 allerdings lag der Anteil noch bei 96.000 Unzen und damit 41% höher. Die Goldproduktion auf der Super Pit-Mine war nach einem Steinabgang in der Tagebaugrube Fimiston deutlich zurückgegangen.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.