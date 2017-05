Barrick Gold: Der tiefe Fall

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Erfolgsserie von Barrick Gold ist gerissen, nach den Zahlen für daserste Quartal musste die Aktie einen kräftigen Dämpfer hinnehmen. Bei 16US-Dollar ist nun vorerst die Stabilisierung gelungen. Wie gut sind dieChancen für ein Comeback? Barrick Gold hatte in den letzten zwei Jahreneinen hervorragenden Track-record im Hinblick auf positiveErgebnisüberraschungen – bis zum ersten Quartal 2017, für das am 24.April die Resultate vermeldet wurden.Gleich in mehrerlei Hinsicht hat Barrick Gold Anleger und Analystenenttäuscht. Die Markterwartungen zum Produktionsoutput wurden mit 1,31Mio. Unzen um satte 10 Prozent verfehlt, stattdessen lagen die Kostendeutlich über dem Konsens. Konsequenterweise blieb der bereinigte Gewinnje Aktie mit 0,14 US-Dollar weit unter dem Analystendurchschnitt, derbei 0,24 US-Dollar gelegen hatte. In Minen in Argentinien und Nevadasind die Produktionskosten deutlich gestiegen, von der argentinischenVeladero-Mine gibt Barrick Gold nun im Rahmen einer strategischenPartnerschaft 50 Prozent an den chinesischen Konzern Shandong ab. Dasist prinzipiell eine sehr gute Nachricht, denn die Kanadier haben langenach einem potenten Partner gesucht, um das schwierige, aber sehrpotenzialträchtige Projekt Pascua-Lama in Angriff zu nehmen.Jetzt haben sie diesen gefunden. Kurzfristig hingegen ist BarricksOutput erst einmal geringer als erwartet, die Prognose für dasGesamtjahr wurde von 5,6 bis 5,9 Mio. Unzen auf 5,3 bis 5,6 Mio. Unzengesenkt. Alles in allem war das eine große Enttäuschung – auch für uns,wir hatten Barrick Gold im Vorfeld deutlich mehr zugetraut. Auf demreduzierten Kursniveau ist die Aktie aber wieder interessant, auch, wennein kurzfristiger Boden noch nicht gefunden wurde. Sollte der Goldpreisin naher Zukunft wieder nach oben drehen, könnte das den entscheidendenSchub für die Trendwende geben. Insgesamt ist das Risiko bei BarrickGold aber gestiegen, denn die Erfüllung der Jahresprognosen ist nach demschwachen Auftakt eine durchaus sportliche Aufgabe.