Barrick Gold – lange nix gehört…

Still geworden ist es um die Goldförderer, doch nicht schlecht in Sachen Kursleistung. Unsere empfohlenen Discount-Calls und Inliner erfreuen sich schöner Kursperformance in den letzten Wochen und Monaten und nun ist es mit der WKN PB543M Zeit, Barrick wieder in Erinnerung zu rufen. Denn Gold läuft besser und damit auch die Derivate auf Gold. Die CX72EE vom 3.1 ist mittlerweile am Limit, ersetzen Sie es durch das Bonuspapier CY14UR. Auf Gold per se raten wir als Basisinvestment weiterhin zur Absicherung des Portfolios und zum Trump-Hedge zum Turbo CW68DS. Schauen wir ergänzend, wie sich das große Chartbild bei Gold und den Aktienmärkten darstellt – für Sie geliefert von Franz-Georg, der dienstags wieder im Webinar – Anmeldung hier - zu hören ist.

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die vier Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 04.04.2017:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DL9UPJ HU719E Basispreis 10.725 12.875 Knock-out-Level 10.725 12.875 Laufzeit 27.04.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DL74JR CX9LE5 Basispreis 2070 2475 Knock-out-Level 2070 2475 Laufzeit 31.03.2017 23.03.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CX571J CX6FB5 Basispreis 1160 1490 Knock-out-Level 1160 1490 Laufzeit 17.03.2017 17.03.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DL5CF0 HU6E86 Basispreis 0,96 1,195 Knock-out-Level 0,96 1,195 Laufzeit 31.03.2017 31.03.2017

Trading-Ideen EUR/USD

