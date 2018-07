Barrick Gold: Ein kurzes Gastspiel

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Unsere am gestrigen Handelstag bei 10,21 Euro eröffnete Longposition in Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) entpuppte sich als Fehlsignal. Die Aktie kam im weiteren Tagesverlauf zurück und stoppte unsere Position bei 10,08 Euro aus. Somit verbleibt ein kleiner Verlust auf unserem Handelskonto. Der Trade kann jedoch trotzdem wieder als Lehrbeispiel dienen, wieso es so immens wichtig ist, immer mit Stop-Kursen zu arbeiten.Die Notierung gab nämlich im Anschluß bis auf 10,00 Euro ab und eröffnete heute sogar mit einer Kurslücke nach unten. Aktuell steht der Minenwert bei nur noch 9,86 Euro. Da wir an der Börse immer nur mit Wahrscheinlichkeiten handeln, somit Kurse auch in die entgegengesetzte Richtung laufen können, ist es zwingend notwendig, eine Absicherung des Trades einzubauen, da sonst ein vernünftiges Chance/Risiko-Verhältnis nicht mehr gewähleistet ist. Wir belassen Barrick Gold weiter auf unserer Beobachtungsliste und halten nach neuerlichen Einstiegssignalen Ausschau!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.