Barrick Gold – clevere Renditechance

Unser Bonuspapier CX72EE hat imBarrick deutlich nach vorn gebracht. Wir tauschen es gegen ein frisches Papier, das erneut schöne Gewinne liefern soll – die WKN lautet. Dazu zeigt die Isin-Liste schicke neue Discount-Calls (DAX –) und Inliner (WTI), die auch Depotpotenzial haben. Weiterer Tausch – beim Bund Future wählen wir mit dereinen kleineren Hebel. Die Ausrichtung bleibt – Zinsen rauf…

Beim Discount-Call auf den DAX war ein Tausch nötig. Der alte Schein notierte mit 4,95 am Cap. Neu wird die HW2ZV2 mit Cap 12.500 aufgenommen und dem besten Preis.

Adidas und BASF taumeln weiter abwärts

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL AIXTRON SE NA O.N. 5,66 0,963 1,351 EVOTEC AG O.N. 12,405 0,121 1,23 NEMETSCHEK SE O.N. 67,86 2,82 1,19 SILTRONIC AG NA O.N. 77,18 1,26 1,18 MORPHOSYS AG O.N. 65,64 4,91 1,17 UTD.INTERNET AG NA 48,575 0,601 1,153 DRILLISCH AG O.N. 56 0,61 1,15 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 14,795 1,649 1,146 COMPUGROUP MED.SE O.N. 49 0,896 1,142 RWE AG ST O.N. 17,5 -0,029 1,142

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL SUEDZUCKER AG O.N. 19,195 1,08 0,89 BASF SE NA O.N. 84,6 -1,04 0,94 COVESTRO AG O.N. 66,39 -0,88 0,94 GEA GROUP AG 36,785 0,368 0,947 ADIDAS AG NA O.N. 169,85 -0,88 0,95 RTL GROUP 68,83 0,35 0,95 DIALOG SEMICOND. LS-,10 43,305 0,581 0,952 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 37,695 1,045 0,952 BRENNTAG AG NA O.N. 51,33 0,02 0,96 DAIMLER AG NA O.N. 66,1 -1,62 0,96

