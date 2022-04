Barrick Gold: Zweite Stufe wird gezündet

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick (Monatschart): Kurse stehen jetzt vor einer entscheidenden Hürde.

Von Manfred Ries

Montag, den 11. April 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

heute einen Blick auf den Edelmetall-Bereich – es geht also erneut um den Sektor der …

…Rohstoffe! Konkret handelt es von der Preisentwicklung der Aktie Barrick Gold Corp. Am Montag, 11. April 2022, notiert die Barrick-Gold-Aktie am Handelsplatz New York ~25,44 USD (+0,1%). Schlusskurs am Montag, 11. April 2022 in Frankfurt: 23,29 EUR (+0,1%).

Die Ausgangslage. Die Notierungen der Barrick Gold Corp. stehen jetzt vor einer entscheidenden Hürde nach oben. Die Rede ist vom Resistance Area, der sich im Bereich ~25,37 USD erstreckt. Am Montag liegen die Kurse im späten US-Handel bereits knapp darüber. Kommt es jetzt zu einem Break out nach oben? Charttechnisch wäre dies positiv zu bewerten. Die Indikatoren-Analyse stimmt grundsätzlich positiv – wenn man weiß, wie und wo der Hase läuft… in meiner kommenden Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© (15/2022 – 16.04.22) werde ich auf den Basiswert Barrick Gold en détail eingehen.

Die Company. Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von ~200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold einer der schwersten Position dar! De facto also sprechen wir von einem Blue Chip im Goldbereich.

Zum Hintergrund. Dem Gold-Preis könnte ein Comeback bevorstehen – sagen Analysten. Hiervon würde Barrick Gold, als einer der führenden Gold-Förderunternehmen weltweit, profitieren.

Der Gold-Preis. Trotz festerem USD (Währungspaar EUR/USD notierte in der Vorwoche am Low bei 1,0835 USD), hat es dem Gold-Preis nicht zusetzen können. »Gold zeigt vor diesem Hintergrund unseres Erachtens relative Stärke«, sagt man etwa beim Commerzbank Research. Gold ist offenbar weiterhin als sicherer Hafen und wertstabile Anlage gefragt, auch wenn die ETF-Zuflüsse in der abgelaufenen Handelswoche eher als »moderat« einzustufen sind. Ich bewertet die weiteren Aussichten für den Gold-Preis grundsätzlich als aussichtsreich. Hierüber bin ich in der vergangenen Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© eingegangen.



Rückblick. Barrick Gold habe ich im Rahmen meines kostenlosen Newsletters bereits am 14. Februar 2022 besprochen. Der Barrick-Gold-Preis damals: 21,09 USD. Kurs aktuell: 25,44 USD – 21 Prozent (Buch)Gewinn seit Besprechung.

Die Prognose. Wie gesagt: Auf den jetzt aktuellen Widerstand kommt es an! Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben würde neues Leben in den Basiswert hauchen. Die entsprechenden Kursziele könnten sich dabei sehen lassen. Dabei erscheinen die Notierungen von Barrick Gold als grundsätzlich solide und mehrfach unterstützt; etwa entlang der 200-Tagelinie.

Soweit für den heutigen Wochenstart. Ich wünsche Ihnen einen schönen (Trading)Verlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.