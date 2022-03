Barrick Gold: Zeit für eine Konsolidierung

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

von Manfred Ries

Barrick Gold Corp. (Monatschart): Kursberuhigung am Widerstand.

Mittwoch, 9. März 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

Zur Wochenmitte weiterhin interessant: erneut die…

…Rohstoffe! Heute geht es um den Goldtitel Barrick Gold Corp. Dieser Titel kommt Ihnen als regelmäßiger Leser meines Newsletter nicht unbekannt vor: Am 14. Februar 2022 bei einem Kurs von 21,09 USD positiv besprochen, ist das Papier bis auf 26 USD gestiegen – ein Plus von 20 Prozent. Kurs am Mittwoch, 9. März an der New York Stock Exchange (NYSE): 24,45 USD.

Die Ausgangslage. Die vergangenen zwei Handelsmonate verliefen beim Aktienkurs von Barrick Gold ausgesprochen stark. Die beiden Candles im oben abgebildeten Monatschart zeugen noch heute davon. Im laufenden Monat wurde eine bestehende Abwärtstrendlinie (A), noch vom Sommer 2020 herrührend, nach oben durchbrochen. Nach dem jüngsten Preisanstieg bei Gold wurde zuletzt auch der Widerstand bei 25,37 USD nach oben durchbrochen.

Die Company. Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von ~200 Tonnen. In namhaften Gold-Indizes stellt Barrick Gold einer der schwersten Position dar. De facto also sprechen wir von einem Blue Chip im Goldbereich.

Zum Hintergrund. Der kräftige Anstieg des Gold-Preises beflügelt(e) auch die Goldminen, wie von uns in der jüngsten Vergangenheit immer wieder vermutet. Am Mittwoch kam es zu einer Abkühlung beim Gold-Preis, welche die Notierung des Edelmetalls im Tagesverlauf bis unter die 2000er-Marke drückte.

Die Prognose. Zeit, um seine Pfründe bei Barrick Gold zu sichern? Keine schlechte Idee! Leser meines Newsletters waren ja rechtzeitig mit auf dem Parkett. Zumindest sollte auf jetzigem Niveau ein Stop-Losskurs eingesetzt werden, um etwaige (Buch)Gewinne zu sichern. Als nächster Support könnte die 22,50er-Marke auf die Agenda gelangen.

Soweit für heute mit diesem spannenden Basiswert aus den Weiten Südamerikas – ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenverlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

