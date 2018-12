Barrick Gold: Weiter im Seitwärtstrend - Chartcheck!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Der Minenriese (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) beendete am 23.10.18 bei 11,95 Euro seinen Aufwärtsschub und steckt seither in einer Seitwärtsrange fest. Diese verläuft zwischen 10,87 Euro auf der Unter- und 11,95 Euro auf der Oberseite. Am heutigen Dienstag notiert Barrick Gold zur Stunde bei 11,45 Euro und damit fast exakt in der Mitte des Trendkanals, sodaß derzeit für uns kein Handlungsbedarf besteht. Wir belassen den Wert weiter auf der Beobachtungsliste und warten auf neue Tradingsignale!

