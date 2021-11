Barrick Gold: Vorstoß auf die 200-Tagelinie

von Manfred Ries

Barrick Gold (Wochenchart): Die Ausgangslage verbessert sich zusehends

Von Manfred Ries

Freitag, 12. November 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Aktuell einen Blick wert: die …

…Commodities! Heute geht es um Barrick Gold (WKN: 870450). Der Titel blüht mit steigenden Gold-Preisen wieder auf und schaffte zeitweilig sogar den Sprung über die 200-Tagelinie, die es als Widerstand nach oben im Auge zu behalten gilt. In den vergangenen beiden Handelswochen ist die Notierung des Papiers ~15 Prozent gestiegen. Damit darf der Preisbereich ~18 EUR als Kaufzone beschrieben werden. In der Vorwoche kam es bereits zu einem Break out über den Abwärtstrendkanal (rot schraffiert) – aus charttechnischer Sicht ein bullisches Signal!

Die kanadische Barrick Gold Corp. ist mit einer Jahresförderung von ~200 Tonnen Gold das größte Goldbergbauunternehmen der Welt und stellt innerhalb des NYSE Arca-Gold-Bugs-Index sogar einer der schwersten Positionen dar! De facto also sprechen wir von einem namhaftem Blue Chip im Goldbereich. Für das KGV(2022e) spuckt mir meine Datenbank ein Wert von ~17 aus bei einer Dividendenrendite (2022e) von ~1,9% (vor Steuern). Zahlen, mit denen sich auch auf der fundamentalen Seite auf jeden Fall beruhigt arbeiten lässt. Notierungen ~22,30 EUR (Augusthoch) erscheinen als nächstes Target vertretbar.

Zu beachten: Wie bei nahezu allen Rohstoffminenwerten, so gilt auf im Falle von Barrick Gold – etwaige Orders sollten ausschließlich mit Limit-Angabe versehen werden! Übrigens: Obiger Chart bezieht sich auf die Aktienkursnotierung an der umsatzstarken Börse in New York; die Notierungen damit auf USD-Basis. Barrick Gold am Freitag, 12. November 2021 in New York: 20,84 USD (+1%). Schlusskurs in Frankfurt: 18,22 EUR (+0,8%).

Update zum Gold-Preis: wie von uns vermutet, hat sich der Gold-Preis oberhalb seiner 200-Tagelinie stabilisieren können. Mehr noch: mit aktuellen Kursen ~1868 USD kostet eine Feinunze Gold wieder so viel wie letztmalig im vergangenen Juni.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.