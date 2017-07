Barrick Gold: An der Unterstützung! Trading-Chance bei einer Gegenreaktion!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Zuletzt hatten wir mit Barrick Gold im RuMaS Express-Service am 27. Mai eine Trading-Idee offeriert, die aber als „Treffer ohne Gewinn“ verbucht werden muss. Der Artikel zu diesem Trading-Tipp hatte den Titel: „Barrick Gold, Alio Gold, East Africa Metals: Kommen jetzt die Kursaufschläge?“ Der von uns genannte Einstiegskurs für Barrick Gold wurde nicht erreicht und das bedeutet, dass wir die Abonnenten vor einem möglichen Verlust bewahrt haben. Es sah zwar Ende Mai nach einem möglichen Wiederaufstieg aus, aber unser Einstiegskurs war richtig gewählt. Goldaktien haben seit Mitte April mächtig gelitten und das sieht man u.a., wenn man sich den Kurs von Barrick Gold anschaut.





Jetzt ist die Aktie an der charttechnischen Unterstützung bei 13,88 Euro angelangt, was eine mögliche Gegenwehr nach sich ziehen könnte. Der Goldpreis hat im April und Juni ein Doppeltop generiert und sich dann nach unten begeben. Trotzdem ist der Aufwärtstrend seit Januar im Hinblick auf die untere Begrenzungslinie beim Gold noch intakt, würde aber bei einem Ausrutscher unter 1.240 Dollar diesen Trend nach unten durchbrechen. Beim Goldpreis ist die Lage ebenso brenzlig, denn die Unterstützung ist in Gefahr und danach käme nur noch das Tief aus dem Dezember bei 13,44 Euro. Der Chart in USD sieht etwas freundlicher aus, denn dort wurde ein Tief bei 15,58 Dollar am 20.06. geschrieben und danach gab es eine scharfe Gegenreaktion, die allerdings wieder zusammengebrochen ist. Ein Ausrutscher am Donnerstag zum Handelsbeginn bis 15,72 Dollar wurde schnell wieder aufgefangen und der Preis der Aktie lag zum Redaktionsschluss wieder im Bereich von 16,00 USD.Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.