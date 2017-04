Barrick Gold mit Trendbruch! Kursexplosion voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Underperformance des Goldminenaktiensektors gegenüber Gold selbst ist auch bei Barrick Gold zu spüren und zu sehen. Sowohl in US-Dollar als auch in Euro hängt der Aktienkurs des weltweiten Marktführers dem gelben Metall deutlich hinterher. Über die Gründe dafür und die Folgen für die Aktie oder den Goldpreis lässt sich zweifelsohne ausführlich diskutieren und analysieren. Um Einiges einfacher wird es jedoch, wenn man einfach auf den Chart schaut!

Barrick Gold Corp. – ISIN: CA0679011084 – Börse: XETRA – Symbol: ABR – Währung: EUR

Divergenzen zu Gold nicht ungewöhnlich

Übrigens kann die aktuelle negative Divergenz zum Goldpreis vielleicht als ausgleichende Gerechtigkeit gesehen werden. Denn, wer sich etwa 1,5 Jahre an Ende 2015 zurückerinnert und schaut, wie es damals um Barrick Gold nahe der Crash-Tiefs und den Goldpreis bestellt war, wird die aktuelle Schwäche der Minenaktien vielleicht in einem anderen Licht sehen.

Abwärtstrend wirklich so wichtig?

Am 25. November 2015 hatte ich in der Einschätzung "Barrick Gold - Positive Divergenz zu Gold lässt aufhorchen!" auf die damalige positive Divergenz hingewiesen. Kurze Zeit später erfolgte der Trendbruch, der anschließend in eine große Rallybewegung mündete. Erst am Abwärtstrend setze eine Gegenbewegung ein, aus der Barrick nun wieder den Abwärtstrend im Visier und diesen in der letzten Handelswoche schon deutlich überwunden hat. Ist jetzt also die Zeit gekommen ...

