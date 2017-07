Barrick Gold: Treffer! Ausbruch geschafft! Aber wie geht's weiter? ...mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Am vorigen Sonntag hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit Barrick Gold hingewiesen und getitelt: „Barrick Gold: Kommt jetzt die große Chance für einen Trade?“ Durch den Kursgewinn können diejenigen, die für diesen Trade das Hebel-Zertifikat eingesetzt haben, den Einsatz bereits beim Einstiegskurs absichern. In diesem Artikel hatten wir u.a. darauf hingewiesen, dass Barrick Gold im Vergleich zu East Africa Metals oder anderen kleineren Goldaktien nach unserer Meinung noch nicht ausreichend von der Goldpreisentwicklung profitieren konnte.



Nach einer Abwärtsentwicklung seit April gab es nach einem Tief bei 15,42 USD eine starke Gegenbewegung in zwei Etappen und damit wurde zunächst einmal der Abwärtstrend gestoppt. Jetzt kommt die Entscheidung, ob es sich um einen Fehlausbruch handelt oder damit eine Trendwende eingeläutet wird. Unsere Meinung dazu erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.