Barrick Gold: Die Suche nach der nächsten Kibali-Mine hat begonnen!

Goldgigant Barrick Gold (WKN 870450) geht laut CEO Mark Bristow davon aus, dass seine Goldmine Kibali in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) 2020 das obere Ende der Prognosespanne erreichen wird.



Es handelt sich bei Kibali um die erste in der DRC errichtete Untertagegoldmine, deren Produktionsprognose für das laufende Jahr bei 340.000 bis 370.000 Unzen Gold liegt. Im gerade abgelaufenen, dritten Quartal erreichte Kibali zudem einen Rekord, was die Menge der untertage erzielten Erzgewinnung angeht. Zum ersten Mal seit der Schacht 2018 kommissioniert wurde, übertraf man dabei das Leistungssoll.



Barrick erklärte zudem, dass eine Weltklassemine (Tier 1) in der Lage ist, mindestens 500.000 Unzen Gold pro Jahr über mindestens zehn Jahre hinweg zu produzieren – und das zu Kosten am unteren Ende des Branchendurchschnitts.





Laut CEO-Bristow will man die zu erwartende Lebensdauer der Kibali-Mine durch Exploration in der Näher der bekannten Vorkommen erweitern, indem man so die ausgebeuteten Reserven ersetzt. Aber, hieß es weiter, die Explorationsteams von Barrick seien auch bereits auf der Suche nach der „nächsten Kibali [-Mine]" in der DRC.Obwohl dies in der Pressemitteilung des Branchenriesen nicht direkt erwähnt wird, kann man schon davon ausgehen, dass damit auch das Joint Venture mitgemeint ist! Schon 2016 sicherte sich Barrick nämlich Zugriff auf Liegenschaften von Loncor im Ngayu-Goldgürtel, der mehrere Lagerstätten mit ähnlicher Lithologie, Verwitterung und Strukturen wie Kibali aufweist.Barrick hat auf diesen Projektgebieten in den vergangen Jahren verschiedene Explorationsarbeiten durchgeführt, die Ende Juni in der Aufnahme von Bohrungen auf sechs vorrangigen Zielen in den Joint Venture-Gebieten gipfelten! Bohrergebnisse könnten hier also nicht allzu ferner Zeit zu erwarten sein und Bewegung in den Kurs von Loncor bringen. (Hier klicken für mehr Informationen zu Loncor !)Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden!