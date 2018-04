Barrick Gold mit Signal des Jahres!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Aktionäre des größten Goldförderer der Welt, Barrick Gold Corp. (Bestandteil von “Stroh zu Gold“) konnten in den letzten Wochen etwas aufatmen. Nachdem der Aktienkurs bis Anfang März kontinuierlich gefallen und mit 11,07 USD sogar auf den tiefsten Stand seit Februar 2016 abgesackt war, ging es zur Abwechslung mal wieder um 24% nach oben. In der letzten Handelswoche wurde zudem eine sehr wichtige charttechnische Marke zurückerobert, was jetzt dazu führen könnte, dass Barrick in eine ungeahnte Rallybewegung übergehen könnte.

