Barrick Gold: Raymond James hebt Rating und Kursziel an

Einem Bericht der kanadischen Globe and Mail zufolge, haben die Analysten von Raymond James ihr Rating für den Goldminengiganten Barrick Gold (TSX ABX / WKN 870450) angehoben. Die Analysten erwarten demzufolge im dritten Quartal angesichts des gestiegenen Preises für Gold und Silber höhere Margen und Gewinne von den an der TSX gelisteten Goldproduzenten.

Allerdings, wird in dem Bericht gewarnt, dürften angesichts der im Vergleich zum Vorquartal gefallenen Buntmetallpreise (insbesondere Kupfer und Zink) Minen mit einer solchen Beiproduktion steigende Cashkosten und AISC (all-in sustaining costs) verbuchen. Zudem erwarte man höhere AISC im Quartalsvergleich von jenen Firmen, deren Kapitalprogramme zur Aufrechterhaltung des Minenbetriebs auf die zweite Jahreshälfte ausgerichtet sind.

Raymond James hob das Rating für Barrick Gold von market auf outperform an und setzte das Kursziel mit 22 USD fest. Im Durchschnitt vergibt die Analystengemeinde für die Barrick-Aktien ein Kursziel von 20,07 USD. Die von Barrick kürzlich gemeldeten vorläufigen Produktionszahlen des dritten Quartals (wir berichteten) seien zwar auf Grund von Restriktionen bei North Marta leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, allerdings gehe man bei Barrick weiterhin davon aus, dass die Produktion am oberen Ende und die Kosten am unteren Ende der Prognosespanne liegen werden.

