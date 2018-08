Barrick Gold: Noch keine Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Der Kurs des Goldminenriesen (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) sucht weiter nach einer Stabilisierung / Bodenbildung. Nachdem das Papier noch Anfang Juli bei 11,69 Euro notierte, müssen aktuell nur noch 9,47 Euro für eine Aktie bezahlt werden. Der "schwarze" Juli schlägt somit mit rund 15 Prozent Wertverlust zu Buche. Derzeit würden wir nur bei klaren Trendumkehrsignalen ein spekulatives Neuengagement auf der langen Seite wagen, belassen deshalb das Wertpapier weiter nur auf unserer Beobachtungsliste.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.