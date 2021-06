Barrick Gold: Noch hält die Unterstützung!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Der Minenkonzern mit Hauptsitz in Toronto, Kanada (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) rutschte im Zuge der Goldpreisschwäche in den letzten Handelswochen deutlich ab.



Am 16.06. wurde dann auch die mittelfristige Aufwärtstrendgerade (dicke rote Linie im Chart) bei 19 Euro nach unten verlassen, die Trendbewegung insgesamt somit beendet. Schnell kam es in der Folge zu weiteren Verlusten, die bis zur Unterstützungslinie bei 17,50 Euro führten. Hier versucht sich der Kurs nun seit einigen Handelstagen zu stabilisieren, Entwarnung kann bis dato aber noch nicht gegeben werden.

Barrick Gold Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.