Barrick Gold, Newmont Mining und Kinross Gold: Wo geht es beim Goldpreis hin?

Liebe Leser,

Goldminenwerte hatten es in 2017 nicht einfach. Trotzdem der Goldpreis in 2017 bis dato um fast 10 % gestiegen ist, performten viele Werte unterschiedlich. Oft ist das ein Indiz dafür, dass hohe Kurssteigerungen im Goldpreis nicht erwartet werden. Investoren fokussieren sich in diesem Fall auf unternehmensspezifische Faktoren wie etwa die Produktionspipeline oder auf Werte innerhalb der Peer Group Royalty & Streaming.

Trendumkehr beim US-Dollar belastet Goldpreis

Der Goldpreis hatte zwischen Juli und September ein neues Jahreshoch bei 1.360 US-Dollar je Unze erreicht, größtenteils begünstigt durch den wieder schwächeren US-Dollar. Der US-Dollar schwächelte wiederum dank einem stark aufwertenden Euro sowie geringeren Erwartungen an Trump-Reformen sowie einer verhaltenen Inflation. Doch seit September ist bis auf die Inflation eine leichte Umkehr dieser Trends zu erkennen.

Inflation ebenfalls kaum unterstützend

Der US-Dollar fand erstmals seit der FOMC-Sitzung im September einen Boden, nachdem die Prognosen für das Jahr 2018 einen Zinsschritt mehr als zuvor erwartet angezeigt hatten. Darüber hinaus kam die Steuerreform von Donald Trump wieder auf die Agenda. Seit der EZB-Sitzung vor zwei Wochen fällt gleichzeitig der Euro. Die fundamentale Trendumkehr dürfte den US-Dollar daher kurz- bis mittelfristig weiter unterstützen. Sollte die Inflation dabei weiter nur verhalten ausfallen und nicht überraschenderweise stark steigen, könnte damit auch der Goldpreis belastet bleiben.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen

