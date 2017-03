Barrick Gold: Der Kursturbo

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Aktie von Barrick Gold war in den letzten Tagen in Lauerstellung,der Blick richtet sich mal wieder auf den Goldpreis. Weitere Kursgewinnewären für die Kanadier besonders lukrativ. Der Goldpreis haterwartungemäß mit der Marke von 1.250 US-Dollar zu kämpfen. Hier stoppteim letzten Oktober eine Korrektur, im Februar markierte das Kursniveaudas Ende des ersten Rallyschubs.Dementsprechend kommt auch die Aktie von Barrick Gold aktuell nicht sorecht voran, die entscheidende Signalmarke liegt hier bei 20 US-Dollar.Ein Ausbruch über diese Marke, stimuliert von einem steigendenGoldpreis, könnte eine regelrechten Bull-run auslösen. Denn dieAktionäre profitieren in besonderem Maße von Preiszuwächsen desEdelmetalls. Das liegt daran, dass Barrick Gold erhebliche Fortschrittebeim Abbau des Schuldenbergs von ehemals 13 Mrd. US-Dollar gemacht hat.Anfang dieses Jahres waren es noch rund 8 Mrd. US-Dollar, bis Ende 2018wird eine weitere Reduktion auf 5 Mrd. US-Dollar angestrebt.Damit fallen auch die Zinszahlungen von Barrick Gold deutlich - und dieAktionäre erhalten einen immer größeren Anteil vom Cashflow. Werden dieEinnahmen auch noch durch einen steigenden Goldpreis erhöht, wird derEffekt noch verstärkt. Für Goldbullen bleibt Barrick Gold daher eine derAktien aus dem Sektor mit dem besten Chance-Risiko-Profil.