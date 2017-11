Barrick Gold: Die Kurse sinken dramatisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

Barrick Gold dürfte für viele Goldfans ein interessantes Unternehmen sein. Wer Geld verdienen möchte, ginge hier indes große Risiken ein. Denn die Aktie verliert permanent an Wert. Ohne wirtschaftliche Nachrichten und auch ohne großer Veränderungen beim Goldpreis hat der Kurs auf Wochenbasis knapp 5 % abgegeben. Die Bilanz aus zwei Wochen sieht mit einem Abschlag von gut 11 % noch düsterer aus. Aus charttechnischer Sicht ist kein Ende der Abwärtsfahrt in Sicht, denn wieder einmal wurde ein neues 1-Jahres-Tief markiert und der Abwärtstrend damit bestätigt. Bis zu den runden 10 Euro als mögliche Unterstützung weist das Chartbild keine nennenswerten Supportzonen mehr auf.

Auch darunter könnte es weiter abwärts gehen. Das 2-Jahres-Tief bei 6,51 Euro ist am 17. Dezember 2015 markiert worden. Dies könnte das nächste Kursziel sein, sofern die 10-Euro-Marke tatsächlich unterschritten wird. Fundamentale Analysten kümmern sich kaum um die Aktie und halten sich mit Empfehlungen zurück.

Technische Analysten: Abwärtstrend geht weiter!

Die Aktie ist in allen zeitlichen Analysephasen im Baisse-Modus. Damit ruht der Abwärtstrend auf breiten Schultern . Der Abstand zum GD200 beträgt inzwischen mehr als 27 %. Erst ab Kursen von 15,41 Euro gäbe es wieder Hoffnung auf einen Wechsel in den Aufwärtstrend. Es sieht also sehr schlecht aus!

Ein Beitrag von Frank Holbaum

Grund Nr. 1: Diese Aktie revolutioniert kommenden Montag die Automobil-branche, dahinter versteckt sich das „Weiße Gold“.

Grund Nr. 2: Diese Revolution ist gewaltiger als das Elektro-Auto!

Grund Nr. 3: Diese Aktie wird ab dem kommenden Montag nur noch eine Richtung kennen: OBEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie KOSTENLOS zu erfahren!