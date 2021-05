Barrick Gold: Konsolidierung zum Einstieg nutzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold (Wochenchart): Aktie hängt am Widerstand ~25,37 USD

Freitag, 28. Mai 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin besonders interessant: die …

…Rohstoffe. Über die sich aufklarende Charttechnik bei den Edelmetallen hatte ich Sie frühzeitig hingewiesen, ebenso auf die graziöse Ausgangslage bei den Minenwerten, letztmalig am 17. Mai in Sachen Gold Fields. Und die Technik bleibt graziös! Heute möchte ich Sie auf Barrick Gold (WKN: 870450) hinweisen. Barrick Gold kämpft derzeit nämlich mit seiner 200-Tagelinie! Diese weist einen leicht fallenden Verlauf auf; hat damit also nur eine bedingte Kraft als Widerstand / Unterstützung. Psychologisch betrachtet ist dieser gleitende Durchschnitt dennoch sehr bedeutsam, gibt diese doch die mittelfristige Trendrichtung in geglätteter Form wieder – ein Fakt, den man als Rohstoff-Trader wissen muss. Dabei gilt grundsätzlich: Kurse oberhalb des MA(200) zeugen von Marktstärke und sind damit grundsätzlich positiv zu bewerten. Das aber ist Hintergrundwissen, auf welches ich im Optionsscheine Expert Trader© von Zeit zu Zeit detaillierter eingehe. Wollen Sie sich ein Probeabo des Optionsscheine Expert Trader© zunutze machen? Weitere Infos erhalten Sie unter:

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Zurück zu Barrick Gold: Die vergangenen Handelstage konnten sich die Kurse knapp oberhalb ihres MA(200) halten. Am Donnerstag kam es zu einem Durchbruch nach unten; die ansteigende 21-Tagelinie (im obigen Wochenchart nicht ersichtlich) gewährte bislang Halt. Dient dieser gleitende Durchschnitt den Kursen etwa als »Sprungtuch« nach oben? Ich möchte es nicht ausschließen, zumal auch der MACD-Indikator positiv zu besprechen ist. Am Freitag jedenfalls präsentierten sich die Notierungen an der Heimatbörse in New York fester – die Notierungen liegen im späten US-Handel ~24 USD (+0,6%) – und damit knapp unterhalb ihrer 200-Tagelinie. Die Spannung ist für mich Vollblut-Charti fast unerträglich, weiß ich doch, dass die kommenden Tage bei Barrick Gold richtungsweisend werden könnten! Bahnt sich hier etwa eine ganz, ganz große Einstiegschance an? Möglicherweise sogar in gehebelter Form mithilfe eines Optionsscheines? Das wäre dann möglicherweise wieder eine ganz, ganz große Story.

Zum Hintergrund: Die kanadische Barrick Gold Corp. ist mit einer Jahresförderung von rund 200 Tonnen Gold das größte Goldbergbauunternehmen der Welt und stellt innerhalb des NYSE Arca-Gold-Bugs-Index sogar einer der schwersten Positionen dar! De facto also sprechen wir von einem namhaftem Blue Chip im Goldbereich. Für das KGV(2022e) spuckt mir meine Datenbank ein Wert von 17,5 aus bei einer Dividendenrendite (2022e) von 2,1%. Zahlen, mit denen sich auch auf der fundamentalen Seite auf jeden Fall beruhigt arbeiten lässt.

Zu beachten: Wie bei nahezu allen Rohstoffminenwerten, so gilt auf im Falle von Barrick Gold – etwaige Orders sollten ausschließlich mit Limit-Angabe versehen werden! Übrigens: Obiger Chart bezieht sich auf die Aktienkursnotierung an der umsatzstarken Börse in New York; die Notierungen damit auf USD-Basis.

Bleiben Sie gesund, munter und: trading-fasziniert! Bis zur nächsten Ausgabe,

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

