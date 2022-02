Barrick Gold: Kommt wieder in Fahrt

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold (Wochenchart): Nähert sich seiner nächsten Widerstandsmarke.

Montag, 14. Februar 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues aus der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Einmal mehr im Fokus von Analysten: die

…Rohstoffe! Heute geht es um den Goldminenwert Barrick Gold Corp. (WKN: 870450). Nachdem sich der Goldpreis zunehmend oberhalb der 1850er-Marke etabliert, geraten die Minenwerte wieder in den Fokus von Investoren.

Die Company. Die kanadische Barrick Gold Corp. gilt als eines der größten Goldbergbau-Unternehmen der Welt mit einer jährlichen Gold-Förderung von ~200 Tonnen. Innerhalb des Rohstoffindex NYSE Arca-Gold-Bugs stellt Barrick Gold einer der schwersten Position dar! De facto also sprechen wir von einem Blue Chip im Goldbereich.

Die Ausgangslage. Die Stabilisierung beim Gold-Preis hat zuletzt auch die Papiere der Barrick Gold Corp. mit nach oben getragen. Dabei wurde in der Vorwoche bereits die 200-Tagelinie durchstoßen. Solange diese noch fällt, solange gilt der übergeordnete Trend grundsätzlich als abwärts gerichtet. Doch gerade die kräftige Vorwoche (vorletzte Kerze im obigen Wochenchart) klart die Gesamtsituation weiter auf. Der MACD-Trendfolgeindikator verläuft aufwärts und könnte von einer Trendwende nach oben zeugen.

Die Prognose. Die Notierungen von Barrick Gold nähern sich jetzt zunehmend ihrem nächsten Widerstand: dieser wartet im Bereich ~21,19 USD. Ein nachfolgender Break out würde Luft bis in an die 22,30er-Preislinie schaffen. Aufgrund der kraftvollen Bewegung der vergangenen Handelswoche erscheint jedoch zunächst eine Konsolidierung wahrscheinlich. Selbst ein neuerlicher Test der 20-USD-Marke – also im Bereich der 200- Tagelinie – wäre denkbar. Diese aber sollte weitere Korrekturbewegungen als potenzielle Unterstützung abwehren. Aktueller Kurs von Barrick Gold an der Börse in New York: 20,83 USD (+0,7%).

Soweit für heute mit diesem „goldigen“ Wert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.