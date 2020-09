Barrick Gold - Kommt hier der Kurs-Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Goldminen-Aktien hängen am Goldpreis! Nicht nur, doch die wichtigste Einflussgröße für den Aktienkurs einer Goldmine ist und bleibt auch der Goldpreis! Und hier könnte es durchaus interessant werden für die Titel der Barrick Gold Corp.! Der Aktienkurs tritt derzeit einfach auf der Stelle – wenn auch auf hohem Niveau. Doch da der Goldpreis seit Mitte August ebenfalls innerhalb einer Range hin und her pendelt, bleiben starke Impulse für den Aktienkurs von Barrick Gold einfach aus!

Die Fakten für einen weiterhin steigenden Goldpreis sind aus Sicht der Experten gar nicht so schlecht! Die Verdoppelung der Bilanzsummen der Notenbanken in der Coronakrise, eine immense Schuldenlast von Unternehmen sowie der öffentlichen Hand als auch von Verbrauchern sowie langfristig niedrig erwartete Zinsen bei angepeilter höherer Inflation lassen Gold als sicheren Hafen vor Geldentwertung erscheinen. So bestünde letztlich die Chance, dass der Goldpreis die diesjährigen Tops knackt und weiter aufwärts marschiert. Dagegen spricht ein wenig die physische Nachfrage, die auch aufgrund der Corona-Krise gelitten hat. Charttechnisch ergibt sich bei Gold und auch der Barrick Gold-Aktie ein Signal bei Ausbruch aus der Range!





